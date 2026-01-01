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Open-Source-Kommentarplattform von Vox Media, die die Diskussion und Moderation auf der Website für Nachrichtenredaktionen neu definiert.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Coral Talk erstellen können

Coral ist die Open-Source-Kommentarplattform, die von Vox Media entwickelt wurde, um gesündere Diskussionen auf der Website für Nachrichtenorganisationen, Verlage und Content-Ersteller zu ermöglichen. Sie ersetzt Kommentar-Widgets von Drittanbietern durch ein selbst gehostetes System, das auf die Realitäten der Community-Verwaltung zugeschnitten ist: hohe Moderationslasten, feindselige Akteure und die Notwendigkeit, Publikumsdaten in der eigenen Infrastruktur zu behalten.

Coral wird von mehr als 500 Nachrichtenredaktionen in 28 Ländern vertraut, darunter The Washington Post und The Financial Times, und kombiniert ein schnelles, zugängliches Leseerlebnis mit einem Moderationstoolset, das speziell für Redaktionsteams entwickelt wurde. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält Leseridentitäten, Kommentarhistorie und Engagement-Signale unter Ihrer vollständigen Kontrolle, anstatt bei einem Drittanbieter-SaaS.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Coral Talk

Moderations-Toolkit

Kommentare in großem Umfang filtern und genehmigen mit Reaktionswarteschlangen, Listen mit verbotenen Wörtern, Markierung verdächtiger Wörter und Moderationseinstellungen pro Story, entwickelt für Redaktionsteams.

Fragen und Antworten sowie Live-Chat

Wandeln Sie eine Geschichte in den Q&A- oder Live-Chat-Modus um, um moderierte Expertensitzungen, Eilmeldungsdiskussionen oder strukturierte Leserinterviews zu veranstalten.

Autorenbeteiligung

Hervorgehobene Kommentare, Reporter-Abzeichen und Inline-Mitarbeiterantworten ermöglichen es Journalisten, die besten Beiträge hervorzuheben und Lesern direkt im Thread zu antworten.

Einmalanmeldung

Integrieren Sie Coral in Ihre bestehende Identitätsebene mit JWT-basiertem SSO, OAuth-Anbietern oder lokalen Konten, damit Leser ihre Website-Anmeldung wiederverwenden können.

Datenschutz und Datenhoheit

Kommentare, Profile und Moderationsverlauf bleiben auf Ihrem VPS in MongoDB, mit integrierten, DSGVO-freundlichen Export- und Löschwerkzeugen.

Auf jedem CMS einbettbar

Ein leichtgewichtiges Einbettungsskript integriert Coral in WordPress, Ghost, Drupal oder benutzerdefinierte Stacks, ohne Ihre Website an ein einziges CMS zu binden.

Warum Sie Coral Talk auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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Leichtgewichtiges selbstgehostetes Kommentarsystem mit Go-Backend und einbettbarem JS-Widget

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