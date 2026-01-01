Coral ist die Open-Source-Kommentarplattform, die von Vox Media entwickelt wurde, um gesündere Diskussionen auf der Website für Nachrichtenorganisationen, Verlage und Content-Ersteller zu ermöglichen. Sie ersetzt Kommentar-Widgets von Drittanbietern durch ein selbst gehostetes System, das auf die Realitäten der Community-Verwaltung zugeschnitten ist: hohe Moderationslasten, feindselige Akteure und die Notwendigkeit, Publikumsdaten in der eigenen Infrastruktur zu behalten.

Coral wird von mehr als 500 Nachrichtenredaktionen in 28 Ländern vertraut, darunter The Washington Post und The Financial Times, und kombiniert ein schnelles, zugängliches Leseerlebnis mit einem Moderationstoolset, das speziell für Redaktionsteams entwickelt wurde. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält Leseridentitäten, Kommentarhistorie und Engagement-Signale unter Ihrer vollständigen Kontrolle, anstatt bei einem Drittanbieter-SaaS.