OpenCloud ist eine moderne Open-Source-Plattform fÃ¼r Dateisynchronisierung, -freigabe und Teamzusammenarbeit. Entwickelt in Go fÃ¼r Leistung und einen minimalen Ressourcenverbrauch, bietet es ein privates Cloud-Speichererlebnis ohne AbhÃ¤ngigkeit von Drittanbieterdiensten oder Anbieterinfrastruktur. Im Gegensatz zu Ã¤lteren DateisynchronisierungslÃ¶sungen enthÃ¤lt OpenCloud einen integrierten IdentitÃ¤tsanbieter, sodass es als einzelner Container ohne externe Datenbank oder LDAP-Server lÃ¤uft.

Das Selbst-Hosting von OpenCloud auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollstÃ¤ndige Hoheit Ã¼ber Ihre Dateien und Kollaborationsdaten. Dokumente, Fotos, freigegebene Ordner und Benutzerkonten verbleiben alle auf der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur â€“ ohne plattformbedingte SpeicherbeschrÃ¤nkungen und ohne Abonnement, das an Ihren Datenzugriff gebunden ist.