InvoiceShelf ist eine selbst gehostete Rechnungs- und Abrechnungsplattform für Freiberufler, Berater und kleine Unternehmen, die eine professionelle Rechnungsstellungslösung ohne monatliche SaaS-Gebühren benötigen. Sie deckt den gesamten Abrechnungsworkflow ab: Kunden, Artikel, Rechnungen, Kostenvoranschläge, Ausgaben und Zahlungen – mit Unterstützung für mehrere Währungen, Steuersätze und anpassbare PDF-Vorlagen.

Das Hosten von InvoiceShelf auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Finanzdaten und Kundendatensätze auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur privat. Mit der integrierten Stripe-Zahlungsgateway-Integration und einem Kundenportal, über das Kunden Rechnungen online einsehen und bezahlen können, erhalten Sie ein ausgefeiltes Abrechnungserlebnis ohne Gebühren pro Rechnung oder Anbieterbindung.