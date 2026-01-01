InvoiceShelf in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Open-Source-Rechnungsplattform für Freiberufler und kleine Unternehmen, ehemals bekannt als Crater.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit InvoiceShelf erstellen können
InvoiceShelf ist eine selbst gehostete Rechnungs- und Abrechnungsplattform für Freiberufler, Berater und kleine Unternehmen, die eine professionelle Rechnungsstellungslösung ohne monatliche SaaS-Gebühren benötigen. Sie deckt den gesamten Abrechnungsworkflow ab: Kunden, Artikel, Rechnungen, Kostenvoranschläge, Ausgaben und Zahlungen – mit Unterstützung für mehrere Währungen, Steuersätze und anpassbare PDF-Vorlagen.
Das Hosten von InvoiceShelf auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Finanzdaten und Kundendatensätze auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur privat. Mit der integrierten Stripe-Zahlungsgateway-Integration und einem Kundenportal, über das Kunden Rechnungen online einsehen und bezahlen können, erhalten Sie ein ausgefeiltes Abrechnungserlebnis ohne Gebühren pro Rechnung oder Anbieterbindung.
Wichtige Funktionen von InvoiceShelf
Rechnungen und Kostenvoranschläge
Erstellen Sie professionelle Rechnungen und Kostenvoranschläge mit anpassbaren Vorlagen und automatischer PDF-Generierung für jedes Dokument.
Online-Zahlungsportal
Kunden können Rechnungen online über ein Self-Service-Portal mit integriertem Stripe-Zahlungsgateway einsehen, herunterladen und bezahlen.
Ausgabenverfolgung
Geschäftsausgaben zusammen mit Rechnungen protokollieren und kategorisieren, um ein vollständiges Finanzbild an einem Ort zu haben.
Unterstützung mehrerer Währungen
Rechnen Sie Kunden in ihrer Landeswährung ab, mit konfigurierbaren Wechselkursen und Währungsauswahl pro Rechnung.
Steuerverwaltung
Definieren Sie mehrere Steuersätze und wenden Sie diese pro Artikel oder pro Rechnung an, um Mehrwertsteuer, GST und andere Steuerstrukturen zu verwalten.
Warum Sie InvoiceShelf auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.