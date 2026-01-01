Hermes Workspace ist eine Open-Source-Web-Benutzeroberfläche, die den Hermes KI-Agenten (von NousResearch) in ein voll ausgestattetes Kommandozentrum verwandelt. Es vereint Multi-Modell-Chat, persistenten Speicher, einen über 100 Fähigkeiten umfassenden Katalog, ein integriertes Browser-natives Terminal und einen Conductor zur Orchestrierung paralleler Sub-Agenten – alles in einer einzigen selbst gehosteten Oberfläche.

Das Selbst-Hosting von Hermes Workspace auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre Konversationen, der Agentenspeicher und Ihre Anmeldeinformationen auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleiben. Sie erhalten die volle Kontrolle darüber, welchen KI-Anbieter Sie verwenden (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral und weitere), ohne Gebühren pro Nachricht und ohne dass Daten Ihren Server verlassen.