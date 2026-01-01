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Open-Source-Plattform zur Verwaltung des redaktionellen Workflows von wissenschaftlichen Büchern, Monographien und Sammelbänden.

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1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Open Monograph Press erstellen können

Open Monograph Press (OMP) ist eine kostenlose Open-Source-Veröffentlichungsplattform, die vom Public Knowledge Project für Universitätsverlage, wissenschaftliche Gesellschaften und unabhängige akademische Verlage entwickelt wurde. Sie verwaltet den gesamten redaktionellen Workflow für Bücher – von der Einreichung und internen Begutachtung über das Lektorat, die Produktion bis hin zur Online-Katalogveröffentlichung – in einem einzigen integrierten Tool.

Das Selbst-Hosting von OMP auf Ihrem eigenen VPS hält Manuskripte, Gutachteridentitäten, Verträge und Leseranalysen unter Ihrer direkten Kontrolle, anstatt sie bei einem externen Pressedienst zu speichern. Diese Vorlage bündelt eine MariaDB-Datenbank für die zuverlässige Metadaten-Speicherung und leitet den Datenverkehr über den vorinstallierten Traefik Reverse Proxy, sodass Ihr Verlag sofort nach Abschluss der Bereitstellung über HTTPS erreichbar ist.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Open Monograph Press

Redaktioneller Workflow

Führen Sie jede Einreichung durch die Phasen Einreichung, interne Überprüfung, externe Überprüfung, Lektorat und Produktion mit rollenbasierten Aufgabenzuweisungen.

Serien und Kataloge

Organisieren Sie Titel in Buchreihen, Kategorien und einen öffentlichen Katalog, damit Leser Ihre Publikationen nach Thema, Autor oder Reihe durchsuchen können.

Mehrere Formate pro Buch

Jede Monografie in verschiedenen Formaten – PDF, EPUB, HTML, Hardcover, Taschenbuch – aus einem einzigen Katalogeintrag mit umfangreichen Metadaten verkaufen oder vertreiben.

ONIX- und DOI-Metadaten

Generieren Sie ONIX-Datensätze und registrieren Sie DOIs, damit Ihre Monographien in Bibliothekskatalogen, Suchmaschinen und akademischen Indizes auffindbar sind.

Mehrsprachige Presse

Betreiben Sie eine Presse in mehreren Sprachen mit lokalisierter Benutzeroberfläche, Metadatenfeldern und leserorientierten Seiten von einer Installation aus.

Open-Source und selbst gehostet

Entwickelt und gepflegt vom Public Knowledge Project, ist OMP vollständig Open Source, ohne titelbezogene Gebühren oder Anbieterbindung.

Warum Sie Open Monograph Press auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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