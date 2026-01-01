GitBucket ist eine Scala-basierte Open-Source-Git-Plattform, die ein vertrautes GitHub-ähnliches Erlebnis auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur bietet. Es bündelt Repository-Hosting, Pull-Requests, Issues, Wikis und ein Kontomodell, das GitHub-Konventionen widerspiegelt, sodass bestehende Teams es ohne Umschulung übernehmen können.

GitBucket läuft auf der JVM mit einer eingebetteten H2-Datenbank und benötigt keine externen Dienste, um zu starten, und skaliert über Plugins für LDAP-Authentifizierung, CI-Integrationen und externe Datenbanken. Self-Hosting bewahrt Quellcode, Zugriffstoken und Audit-Historie in Ihrem VPS auf, anstatt bei einem Drittanbieter-SaaS.