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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit FalkorDB erstellen können

FalkorDB ist eine Open-Source-Graphdatenbank-Engine, die auf Redis aufbaut und für Hochleistungs-Graphabfragen unter Verwendung der OpenCypher-Abfragesprache entwickelt wurde. Sie speichert Graphdaten nativ im Arbeitsspeicher, was Traversierungszeiten im Sub-Millisekundenbereich über komplexe Entitätsbeziehungen hinweg ermöglicht – was sie zu einer hervorragenden Lösung für GraphRAG-Pipelines, Empfehlungssysteme, Betrugserkennung, Identitätsgraphen und Netzwerktopologieanalysen macht.

FalkorDB wird mit einer integrierten browserbasierten Benutzeroberfläche auf Port 3000 ausgeliefert, die es Ihnen ermöglicht, Graphen zu erkunden, Cypher-Abfragen auszuführen und Knoten- und Kantenbeziehungen ohne zusätzliche Tools zu visualisieren. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Graphdaten vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Abfragebeschränkungen, ohne Preisgestaltung pro Knoten und mit direktem Zugriff zur Feinabstimmung der Leistungseinstellungen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von FalkorDB

OpenCypher Abfragesprache

Schreiben Sie ausdrucksstarke Graphabfragen mit OpenCypher, der branchenüblichen deklarativen Sprache zum Durchlaufen von Knoten, Kanten und Mustern.

Integrierte Weboberfläche

Graphen erkunden, Cypher-Abfragen ausführen und Beziehungen direkt im Browser visualisieren, ohne zusätzliche Client-Tools installieren zu müssen.

In-Memory Leistung

Graphdaten werden nativ im Speicher gespeichert, was Traversierungszeiten im Sub-Millisekundenbereich selbst über tief vernetzte Multi-Hop-Beziehungen hinweg ermöglicht.

GraphRAG Bereit

Optimiert für Retrieval-Augmented-Generation-Pipelines, die eine genaue, latenzarme Traversierung von Wissensgraphen zur Inferenzzeit erfordern.

Redis-Protokoll-kompatibel

Spricht das Redis-Protokoll, sodass sich jede Redis-Client-Bibliothek ohne zusätzliche Treiber oder benutzerdefinierte SDKs mit FalkorDB verbinden kann.

Passwort-Authentifizierung

Sichern Sie den Zugriff mit passwortbasierter Authentifizierung auf Redis-Ebene, um Ihre Graphdaten vor unautorisierten Verbindungen zu schützen.

Warum Sie FalkorDB auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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