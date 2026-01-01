Pelican Panel ist ein von der Community vorangetriebener Fork und eine Modernisierung von Pterodactyl, neu geschrieben auf dem neuesten Laravel- und Filament-Stack, um eine schnellere Admin-Erfahrung, einen integrierten Web-Installer und ein Plugin-System zur Erweiterung des Panels ohne Forking der Codebasis zu bieten. Jeder Spielserver wird in einem eigenen isolierten Docker-Container Ã¼ber den zugehÃ¶rigen Wings-Daemon bereitgestellt, wodurch Ressourcen begrenzt und der Host sicher gehalten werden.

Das Selbst-Hosten von Pelican eliminiert die Pro-Server-GebÃ¼hren fÃ¼r verwaltetes Game-Hosting und gibt Betreibern die volle Kontrolle Ã¼ber Branding, Authentifizierung, Eggs und Datenbankspeicher. Diese Bereitstellung liefert das Panel zusammen mit MariaDB und Redis â€“ Wings muss separat auf jedem Knoten installiert werden, der Spielserver ausfÃ¼hrt.