Bis zu 69 % Rabatt auf DumbPad

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Kinderleichtes, selbst gehostetes, gemeinsames Notizbuch mit Echtzeit-Zusammenarbeit, Markdown-Vorschau, Fuzzy-Suche und optionalem PIN-Schutz.

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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit DumbPad erstellen kÃ¶nnen

DumbPad ist eine bewusst minimale, selbst gehostete Notizblock-Anwendung von DumbWare.io, die auf der Idee basiert, dass schnell geteilter Text selten Konten, Datenbanken oder die KomplexitÃ¤t vollstÃ¤ndiger Kollaborationssuiten benÃ¶tigt. NotizblÃ¶cke werden als einfache Dateien auf der Festplatte gespeichert, was Backups zu einer Ein-Datei-Kopie und Migrationen trivial macht.

Mehrere Benutzer kÃ¶nnen dasselbe Pad in Echtzeit bearbeiten, NotizblÃ¶cke mit Fuzzy-Matching durchsuchen und Markdown mit GitHub-Ã¤hnlichen Warnungen, Tabellen und syntaxhervorgehobenen CodeblÃ¶cken in der Vorschau anzeigen. Ein optionaler 4-10-stelliger PIN-Schutz sichert den Zugriff auf freigegebenen Servern, wÃ¤hrend die UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Progressive Web Apps es Ihnen ermÃ¶glicht, DumbPad auf jedem GerÃ¤t fÃ¼r den Offline-Zugriff zu installieren. Das Selbst-Hosting auf einem VPS hÃ¤lt Ihre Notizen privat, von jedem Browser aus verfÃ¼gbar und frei von Ã„nderungen durch Drittanbieterdienste.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von DumbPad

Echtzeit-Zusammenarbeit

Mehrere Benutzer kÃ¶nnen dasselbe Notizbuch gleichzeitig bearbeiten, wobei die Ã„nderungen in jedem verbundenen Browser synchronisiert werden.

Markdown mit Vorschauen

Rendern Sie GitHub-Ã¤hnliche WarnblÃ¶cke, erweiterte Tabellen, Syntax-hervorgehobenen Code und einklappbare Details direkt im Editor.

Fuzzy-Suche

Finden Sie jedes Notizbuch sofort, indem Sie sowohl Dateinamen als auch vollstÃ¤ndige Dateiinhalte mit fehlertoleranter unscharfer Ãœbereinstimmung durchsuchen.

Optionaler PIN-Schutz

Legen Sie eine 4-10-stellige PIN fest, um den Zugriff auf freigegebenen Servern einzuschrÃ¤nken, ohne ein vollstÃ¤ndiges Konto- oder Benutzerverwaltungssystem zu erzwingen.

Keine Datenbank erforderlich

Notepads werden als einfache Dateien auf der Festplatte gespeichert â€” Sicherungen sind eine einzelne Dateikopie und Migrationen dauern Sekunden, ohne dass man sich um ein Schema kÃ¼mmern muss.

Progressive Web App

Installieren Sie DumbPad auf Telefonen, Tablets oder Desktops fÃ¼r den Offline-fÃ¤higen Zugriff, ohne jedes Mal einen Browser-Tab Ã¶ffnen zu mÃ¼ssen.

Warum Sie DumbPad auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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Minimalistischer selbstgehosteter Gewohnheitstracker, der sich auf tÃ¤gliche Check-ins und Serien konzentriert

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