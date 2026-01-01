FileFlows ist ein intelligentes Dateiverarbeitungssystem, das Ihre Medienbibliothek durch anpassbare visuelle Workflows automatisch verwaltet und optimiert. Es überwacht Verzeichnisse auf neue Dateien, wendet intelligente Transkodierungsregeln an und kann den Speicherbedarf um bis zu 90 % reduzieren – alles ohne manuelles Eingreifen. Die Unterstützung der Hardwarebeschleunigung für Intel QuickSync, NVIDIA und AMD sorgt für eine schnelle Verarbeitung, selbst bei großen Bibliotheken.

Das Selbst-Hosting von FileFlows auf Ihrem VPS bietet Ihren Medien-Workflows rund um die Uhr dedizierte CPU-Ressourcen, hält Ihre Bibliotheksverarbeitung vollständig privat und vermeidet die pro-Datei-Kosten und Bandbreitenbeschränkungen von Cloud-basierten Transkodierungsdiensten.