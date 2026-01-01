Roundcube ist ein langjähriger Open-Source-Webmail-Client, der von Hosting-Anbietern, Universitäten und Selbst-Hostern verwendet wird, um jeder IMAP-Mailbox eine schnelle, moderne Weboberfläche zu bieten. Es verbindet sich mit Ihren bestehenden IMAP- und SMTP-Servern – es ist selbst kein Mailserver –, was bedeutet, dass Sie Ihren aktuellen Mailbox-Anbieter behalten und gleichzeitig ein ausgefeiltes, anpassbares Frontend mit Drag-and-Drop-Ordnerverwaltung, Thread-Konversationen, Kontakten und einem Plugin-System erhalten.

Das Selbst-Hosting von Roundcube auf Ihrem eigenen VPS hält Webmail-Sitzungen, Adressbücher und Benutzereinstellungen auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, fern von Webmail-Diensten Dritter, die den Datenverkehr profilieren oder Kontofunktionen einschränken.