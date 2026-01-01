COPS mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiger PHP OPDS- und HTML-Server für Ihre Calibre E-Book-Bibliothek, optimiert für Shared Hosting und ressourcenarme Umgebungen.
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Was Sie mit COPS erstellen können
COPS (Calibre OPDS PHP Server) ist eine schnelle, schreibgeschützte Alternative zum integrierten Calibre-Content-Server. Es stellt eine bestehende Calibre-Bibliothek – die Standarddatei
metadata.db – über eine einfache HTML-Oberfläche für Browser und einen OPDS-Feed für E-Book-Reader wie Moon+ Reader, KyBook, Aldiko und Marvin bereit. Da es auf reinem PHP ohne eigene Datenbank läuft, bleibt es auf bescheidener Hardware reaktionsschnell und startet in Sekundenschnelle.
Das Selbst-Hosting von COPS auf einem VPS bietet mobilen E-Book-Readern einen schnellen Katalog-Endpunkt, ohne dass eine Calibre-Desktop-Instanz laufen muss, und passt natürlich zu Calibre-Web für Benutzer, die einen schreibgeschützten öffentlichen Katalog getrennt von ihrer vollständigen Verwaltungs-UI wünschen.
Wichtige Funktionen von COPS
Nativer OPDS-Feed
Integrierter OPDS 1.1 Katalog, damit mobile Lese-Apps direkt aus Ihrer Calibre-Bibliothek durchsuchen, suchen und herunterladen können.
Liest Calibre metadata.db
Greift direkt auf dieselbe SQLite-Datenbank zu, die Calibre verwendet – kein Import, keine doppelte Bibliothek, kein Synchronisierungsschritt.
Geringer Platzbedarf
Reines PHP ohne externe Datenbank, damit es auf kleinen VPS-Plänen schnell bleibt und Bibliotheken mit Tausenden von Titeln verwaltet.
Browser-Leser
Liest EPUB-Dateien direkt im Browser über Monocle, sodass Benutzer Bücher probelesen können, ohne sie vorher herunterladen zu müssen.
Benutzerdefinierte Designs und Konfiguration
Pro Instanz über
local.php anpassbar – wählen Sie ein Thema, legen Sie die Seitengröße fest, schränken Sie den Zugriff ein oder geben Sie mehrere Datenbanken gleichzeitig frei.
Warum Sie COPS auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.