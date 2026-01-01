COPS (Calibre OPDS PHP Server) ist eine schnelle, schreibgeschützte Alternative zum integrierten Calibre-Content-Server. Es stellt eine bestehende Calibre-Bibliothek – die Standarddatei metadata.db – über eine einfache HTML-Oberfläche für Browser und einen OPDS-Feed für E-Book-Reader wie Moon+ Reader, KyBook, Aldiko und Marvin bereit. Da es auf reinem PHP ohne eigene Datenbank läuft, bleibt es auf bescheidener Hardware reaktionsschnell und startet in Sekundenschnelle.

Das Selbst-Hosting von COPS auf einem VPS bietet mobilen E-Book-Readern einen schnellen Katalog-Endpunkt, ohne dass eine Calibre-Desktop-Instanz laufen muss, und passt natürlich zu Calibre-Web für Benutzer, die einen schreibgeschützten öffentlichen Katalog getrennt von ihrer vollständigen Verwaltungs-UI wünschen.