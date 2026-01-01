GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) ist eine umfassende Open-Source IT Service Management Plattform, die Bestandsverwaltung, Helpdesk-Ticketing, Softwarelizenzverfolgung und Ã„nderungsmanagement in einer einzigen Webanwendung kombiniert. Sie unterstÃ¼tzt Ã¼ber 70 Sprachen und ein Plugin-Ã–kosystem mit Ã¼ber 150 Erweiterungen, wodurch sie sich an IT-Operationen jeder GrÃ¶ÃŸe anpasst.

Das Selbst-Hosting von GLPI auf Ihrem VPS eliminiert Lizenzkosten pro Benutzer und hÃ¤lt sensible IT-Infrastrukturdaten unter der Kontrolle Ihrer Organisation. Diese Bereitstellung umfasst MariaDB fÃ¼r eine zuverlÃ¤ssige Speicherung. Nach der Bereitstellung schlieÃŸen Sie den Einrichtungsassistenten in Ihrem Browser ab, indem Sie die wÃ¤hrend des Bereitstellungsprozesses angezeigten Datenbankanmeldeinformationen verwenden.