GLPI mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source IT-Asset-Management- und Helpdesk-Plattform zur Verfolgung der Infrastruktur und Verwaltung von Support-Tickets.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r GLPI
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit GLPI erstellen kÃ¶nnen
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) ist eine umfassende Open-Source IT Service Management Plattform, die Bestandsverwaltung, Helpdesk-Ticketing, Softwarelizenzverfolgung und Ã„nderungsmanagement in einer einzigen Webanwendung kombiniert. Sie unterstÃ¼tzt Ã¼ber 70 Sprachen und ein Plugin-Ã–kosystem mit Ã¼ber 150 Erweiterungen, wodurch sie sich an IT-Operationen jeder GrÃ¶ÃŸe anpasst.
Das Selbst-Hosting von GLPI auf Ihrem VPS eliminiert Lizenzkosten pro Benutzer und hÃ¤lt sensible IT-Infrastrukturdaten unter der Kontrolle Ihrer Organisation. Diese Bereitstellung umfasst MariaDB fÃ¼r eine zuverlÃ¤ssige Speicherung. Nach der Bereitstellung schlieÃŸen Sie den Einrichtungsassistenten in Ihrem Browser ab, indem Sie die wÃ¤hrend des Bereitstellungsprozesses angezeigten Datenbankanmeldeinformationen verwenden.
Wichtige Funktionen von GLPI
IT-Bestandsaufnahme
Verfolgen Sie Server, Workstations, mobile GerÃ¤te, NetzwerkgerÃ¤te und Softwarelizenzen in einem zentralisierten Inventar mit automatischer Erkennung.
Helpdesk-Ticketing
Verwalten Sie Benutzeranfragen, VorfÃ¤lle und Ã„nderungsanfragen mit anpassbaren Workflows, SLA-Verfolgung und E-Mail-Benachrichtigungen.
Software-Lizenzverwaltung
Ãœberwachen Sie die Lizenznutzung, verfolgen Sie die Compliance und optimieren Sie die Softwarekosten in Ihrem gesamten Unternehmen.
Wissensdatenbank
LÃ¶sungen dokumentieren und Self-Service-Ressourcen erstellen, damit Benutzer hÃ¤ufige Probleme lÃ¶sen kÃ¶nnen, ohne Tickets zu erÃ¶ffnen.
Plugin-Marktplatz
Erweitern Sie GLPI mit Ã¼ber 150 Community-Plugins, die Integrationen, Berichterstattung und spezialisierte ITSM-Workflows abdecken.
Warum Sie GLPI auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.