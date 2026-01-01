Emby ist ein umfassender persönlicher Medienserver, der Ihre gesamte Mediensammlung – Filme, Fernsehsendungen, Musik und Fotos – auf einer einzigen Plattform vereint. Er konvertiert und streamt Inhalte automatisch auf jedes Gerät, wobei die Echtzeit-Transkodierung eine reibungslose Wiedergabe unabhängig von den Client-Fähigkeiten oder Netzwerkbedingungen gewährleistet.

Das Hosten von Emby auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen 24/7-Verfügbarkeit, Upload-Geschwindigkeiten auf Unternehmensniveau für Remote-Streaming und dedizierte Transkodierungsressourcen für mehrere gleichzeitige Zuschauer. Ihre Medienbibliothek und Metadaten bleiben vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne dass Abonnementstufen die Wiedergabe oder den Speicherplatz einschränken.