ITFlow ist eine kostenlose, quelloffene Professional Services Automation (PSA)-Plattform, speziell für Managed Service Provider entwickelt. Sie konsolidiert IT-Dokumentation, Support-Ticketing, Abrechnung und Rechnungsstellung, Kundenverwaltung und Infrastrukturüberwachung in einem selbst gehosteten System — wodurch der verstreute Stapel separater Tools entfällt, den die meisten MSPs für den täglichen Betrieb verwenden.

Das Selbst-Hosting von ITFlow auf einem VPS gibt Ihrem Unternehmen die volle Kontrolle über jeden Kundendatensatz, jede Anmeldeinformation und jedes Finanzdokument, ohne Lizenzgebühren pro Techniker oder Daten, die von Drittanbieter-SaaS-Anbietern gehalten werden. Beim ersten Zugriff führt Sie ein Einrichtungsassistent durch die Erstellung Ihres Unternehmensprofils und Administratorkontos, bevor das System für die Kundenarbeit freigegeben wird.