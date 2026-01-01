Jetzt bereitstellen mit Ein-Klick-Installation.
Zero-Config Docker- und Kubernetes-Monitoring mit Container-Zustand, Endpunktprüfungen, Zertifikaten und einer öffentlichen Statusseite.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Maintenant
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Maintenant erstellen können
Maintenant ist ein quelloffenes, vereinheitlichtes Überwachungstool, das mehrere selbst gehostete Tools auf einmal ersetzt. Stellen Sie einen einzelnen Container bereit, und er erkennt automatisch jede Arbeitslast auf Ihrem Host, verfolgt den Containerstatus, die Ressourcennutzung, HTTP- und TCP-Endpunkte, TLS-Zertifikate, Image-Updates und Netzwerksicherheitsrisiken von einem Go-basierten Dashboard aus.
Entwickelt für Selbsthoster und kleine Teams, wird Maintenant als einzelne Binärdatei, unterstützt von SQLite, ausgeliefert, ohne dass eine externe Datenbank oder ein Log-Shipper erforderlich ist. Es wird bewusst ohne integrierte Authentifizierung ausgeliefert und ist dafür gedacht, hinter Ihrem bestehenden Reverse-Proxy zu sitzen, sodass Sie eine einzige Identitätsschicht über Ihren gesamten Stack hinweg beibehalten und gleichzeitig jede Metrik, jede Protokollzeile und jeden Alarm ohne Pro-Host- oder Pro-Metrik-Preise besitzen.
Wichtige Funktionen von Maintenant
Automatische Container-Erkennung
Erkennt jeden Docker-Container und jede Kubernetes-Workload sofort nach dem Start, inklusive Statusänderungen, Neustartschleifen und Log-Streaming.
Endpunkt- und Heartbeat-Prüfungen
Definiert HTTP-, TCP- und Cron-Heartbeat-Monitore über Docker-Labels mit konfigurierbaren Fehler- und Wiederherstellungsschwellenwerten.
TLS-Zertifikatsverfolgung
Importiert Zertifikate automatisch von überwachten HTTPS-Endpunkten und warnt 30, 14, 7, 3 und 1 Tag vor Ablauf.
Ressourcenmetriken
Zeigt Echtzeit-CPU, -Speicher, -Netzwerk und -Festplatten-I/O pro Container mit entprellten Schwellenwertwarnungen an, um Störungen gering zu halten.
Intelligenz aktualisieren
Scannt OCI-Registries, um Image-Digests zu vergleichen, damit Sie genau wissen, welche Workloads neuere Versionen erwarten.
Öffentliche Statusseite
Fasst die Schwere von Überwachungen auf einer Echtzeit-Statusseite zusammen, die durch servergesendete Ereignisse für Kunden und Teammitglieder betrieben wird.
Warum Sie Maintenant auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.