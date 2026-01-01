Maintenant ist ein quelloffenes, vereinheitlichtes Überwachungstool, das mehrere selbst gehostete Tools auf einmal ersetzt. Stellen Sie einen einzelnen Container bereit, und er erkennt automatisch jede Arbeitslast auf Ihrem Host, verfolgt den Containerstatus, die Ressourcennutzung, HTTP- und TCP-Endpunkte, TLS-Zertifikate, Image-Updates und Netzwerksicherheitsrisiken von einem Go-basierten Dashboard aus.

Entwickelt für Selbsthoster und kleine Teams, wird Maintenant als einzelne Binärdatei, unterstützt von SQLite, ausgeliefert, ohne dass eine externe Datenbank oder ein Log-Shipper erforderlich ist. Es wird bewusst ohne integrierte Authentifizierung ausgeliefert und ist dafür gedacht, hinter Ihrem bestehenden Reverse-Proxy zu sitzen, sodass Sie eine einzige Identitätsschicht über Ihren gesamten Stack hinweg beibehalten und gleichzeitig jede Metrik, jede Protokollzeile und jeden Alarm ohne Pro-Host- oder Pro-Metrik-Preise besitzen.