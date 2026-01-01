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Erweiterbare Open-Source No-Code-Plattform zum Erstellen interner Tools und GeschĂ¤ftsanwendungen mit einer Plugin-basierten Architektur.

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21,99â‚¬
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VerlĂ¤ngerungspreis 14,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
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KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlĂ¤ngerungspreis 27,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
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KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlĂ¤ngerungspreis 49,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ă–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fĂĽr 1 Jahr
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Alle PlĂ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit NocoBase erstellen kĂ¶nnen

NocoBase ist eine auf Skalierbarkeit ausgelegte Open-Source No-Code/Low-Code-Plattform, die eine visuelle OberflĂ¤che mit einer Plugin-basierten Architektur kombiniert, damit sowohl Citizen Developer als auch Ingenieure effektiv zusammenarbeiten kĂ¶nnen. Ihre Datenmodellierungs-Engine, der Drag-and-Drop-UI-Builder und die Workflow-Automatisierungstools decken alles ab, von einfachen CRUD-Anwendungen bis hin zu komplexen Multi-Tenant-GeschĂ¤ftsanwendungen.

Das Selbst-Hosting von NocoBase auf Ihrem VPS eliminiert die Pro-Benutzer-Preise, hĂ¤lt sensible GeschĂ¤ftsdaten auf Ihrer eigenen Infrastruktur und gibt Entwicklungsteams die Freiheit, benutzerdefinierte Plugins zu installieren und sich ohne AnbieterbeschrĂ¤nkungen in interne Systeme zu integrieren.

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Was Sie mit {name} erstellen kĂ¶nnen

Wichtige Funktionen von NocoBase

Visuelle Datenmodellierung

Definieren Sie Tabellen, Felder und komplexe Beziehungen ĂĽber eine visuelle OberflĂ¤che, mit UnterstĂĽtzung fĂĽr alle gĂ¤ngigen Feldtypen einschlieĂźlich AnhĂ¤ngen, Formeln und Nachschlagefeldern.

Drag-and-Drop UI-Baukasten

Entwerfen Sie responsive AnwendungsoberflĂ¤chen, indem Sie BlĂ¶cke und Komponenten auf einer ArbeitsflĂ¤che anordnen, ohne dass fĂĽr Standardlayouts Front-End-Code erforderlich ist.

Plugin-basierte Architektur

Erweitern Sie die Plattform mit Community- oder benutzerdefinierten Plugins fĂĽr neue Feldtypen, Aktionen und Integrationen, ohne die Kernanwendung zu modifizieren.

Workflow-Automatisierung

Erstellen Sie bedingte GeschĂ¤ftsprozesse und GenehmigungsablĂ¤ufe visuell, die Aktionen bei DatenĂ¤nderungen auslĂ¶sen, ohne Backend-Logik von Grund auf neu schreiben zu mĂĽssen.

Rollenbasierte Berechtigungen

Steuern Sie den Zugriff auf Daten und UI-Elemente auf Rollenebene, wobei Multi-Tenancy und die Isolation auf Abteilungsebene innerhalb einer einzigen Installation unterstĂĽtzt werden.

Automatisch generierte APIs

Jedes Datenmodell stellt automatisch REST-API-Endpunkte bereit, die die Integration mit externen Systemen und benutzerdefinierten Frontends ohne zusĂ¤tzlichen Entwicklungsaufwand ermĂ¶glichen.

Warum Sie NocoBase auf Hostinger ausfĂĽhren sollten

Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen

SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kĂ¶nnen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lĂ¤uft. Wann immer ich Hilfe benĂ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lĂ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persĂ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so đźš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GĂĽnstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlĂ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfĂ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestĂĽrzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groĂźartigen VPS-Konfigurationen und PreisplĂ¤nen.

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