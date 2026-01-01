phpIPAM in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source IP-Adressverwaltungstool für die Verfolgung und Organisation von IPv4/IPv6-Subnetzen und Netzwerkressourcen.
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Was Sie mit phpIPAM erstellen können
phpIPAM ist eine selbst gehostete, webbasierte IP-Adressverwaltung (IPAM)-Anwendung, die Netzwerkadministratoren eine strukturierte Möglichkeit bietet, IPv4- und IPv6-Adressbereiche zu verfolgen und zu organisieren. Anstatt Tabellenkalkulationen zu pflegen oder sich auf proprietäre Netzwerkmanagement-Software zu verlassen, bietet phpIPAM eine datenbankgestützte Oberfläche für Subnetzplanung, IP-Zuweisungsverfolgung, VLAN-Verwaltung und automatisierte Netzwerkerkennung.
Der Betrieb von phpIPAM auf Ihrer eigenen Infrastruktur bedeutet, dass Ihre IP-Adressdaten — Subnetze, VLAN-Zuweisungen, NAT-Mappings und Gerätedatensätze — auf Servern verbleiben, die Sie kontrollieren, ohne Cloud-Abhängigkeit oder Lizenzkosten. Der integrierte Netzwerk-Scanner pingt Hosts nach einem konfigurierbaren Zeitplan an, um den IP-Status aktuell zu halten, und die REST-API ermöglicht es Ihnen, die IP-Verwaltung in Bereitstellungspipelines und Automatisierungsworkflows zu integrieren.
Wichtige Funktionen von phpIPAM
Subnetz-Visualisierung
Den IPv4- und IPv6-Adressraum grafisch anzeigen, mit Freiraumverfolgung und Subnetz-Hierarchie auf einen Blick.
Automatisierte Netzwerk-Scans
Die integrierte Netzwerkerkennung pingt Hosts nach einem konfigurierbaren Zeitplan an und aktualisiert den IP-Status automatisch ohne manuelle Eingabe.
VLAN- und VRF-Verwaltung
Verfolgen Sie VLANs und VRFs zusammen mit IP-Adressen, um ein vollständiges Bild Ihrer Netzwerksegmentierung zu bewahren.
REST API Zugriff
Programmatische IP-Verwaltung über REST API ermöglicht die Integration von phpIPAM in Bereitstellungsworkflows und Infrastrukturautomatisierung.
PowerDNS-Integration
Synchronisieren Sie Hostnamen- und IP-Einträge direkt mit PowerDNS, um DNS- und IPAM-Daten ohne manuelle Aktualisierungen konsistent zu halten.
Warum Sie phpIPAM auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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