CockroachDB ist eine quelloffene verteilte SQL-Datenbank, die entwickelt wurde, um Hardwareausfälle und regionale Ausfälle zu überstehen, ohne die Konsistenz zu beeinträchtigen. Sie spricht das PostgreSQL-Wire-Protokoll, was bedeutet, dass bestehende PostgreSQL-Treiber und -Tools ohne Codeänderungen funktionieren, während sie im Hintergrund automatisches Sharding, Geo-Partitionierung und Multi-Region-Replikation bietet.

Die Bereitstellung von CockroachDB auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen eine produktionsreife SQL-Datenbank mit ACID-Garantien, automatischem Failover und einer integrierten DB-Konsole zur Überwachung der Cluster-Integrität – ohne die Kosten oder die Komplexität verwalteter Cloud-Datenbankdienste. Sie ist ideal für Anwendungen, die keine Ausfallzeiten und starke Transaktionsgarantien erfordern.