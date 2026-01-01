Remark42 mit einem Klick installieren.
Datenschutzorientierte Open-Source-Kommentar-Engine für Blogs und Websites — eine leichtgewichtige, selbst gehostete Alternative zu Disqus.
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Was Sie mit Remark42 erstellen können
Remark42 ist eine leichtgewichtige, quelloffene Kommentar-Engine für Blogs und Websites, die als datenschutzfreundliche Alternative zu Disqus, Facebook Comments und anderen kommerziellen Kommentarplattformen konzipiert wurde. In Go für geringen Speicherbedarf und hohe Parallelität geschrieben, lässt sie sich über ein einziges JavaScript-Snippet auf jeder Website – statischem HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js oder jedem anderen Framework – einbetten, um verschachtelte Diskussionen hinzuzufügen, ohne Besucher zu verfolgen oder Werbung anzuzeigen.
Das Selbst-Hosting von Remark42 auf Ihrem VPS hält jeden Leserkommentar, jede Abstimmung und jedes Konto in Ihrer Infrastruktur, anstatt von einem Drittanbieter-SaaS für Werbedaten ausgewertet zu werden. Der kompakte Stack läuft in einem einzigen Container mit eingebettetem BoltDB-Speicher – keine separate Datenbank oder Cache erforderlich.
Wichtige Funktionen von Remark42
Einfaches Einbetten
Fügen Sie ein einzelnes JavaScript-Snippet in jede Website ein, um verschachtelte Kommentare hinzuzufügen — funktioniert mit statischen Websites, Blogs und jedem Framework, das benutzerdefiniertes HTML zulässt.
Multi-Anbieter OAuth
Besucher melden sich mit Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon oder über anonyme oder E-Mail-Link-Authentifizierung an.
Datenschutz an erster Stelle
Keine Tracking-Pixel, keine Drittanbieter-Cookies, kein Verhaltensprofiling — Remark42 speichert nur das, was zur Anzeige von Kommentaren und Benachrichtigungen benötigt wird.
Markdown und Threading
Volle Markdown-Unterstützung einschließlich Codeblöcken, verschachtelten Antworten, Abstimmung und Bearbeiten/Löschen mit konfigurierbaren Zeitfenstern.
Moderationswerkzeuge
Integrierte Admin-Tools für Massenmoderation, IP-Sperrung, Schimpfwortfilterung, Kommentarsuche und E-Mail-/Telegram-Benachrichtigungen bei neuen Kommentaren.
Sichern und exportieren
Kompakter BoltDB-Speicher mit automatischen täglichen Backups, Importer für Disqus- und WordPress-Kommentare und JSON-Export für die Migration.
Warum Sie Remark42 auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.