Remark42 ist eine leichtgewichtige, quelloffene Kommentar-Engine für Blogs und Websites, die als datenschutzfreundliche Alternative zu Disqus, Facebook Comments und anderen kommerziellen Kommentarplattformen konzipiert wurde. In Go für geringen Speicherbedarf und hohe Parallelität geschrieben, lässt sie sich über ein einziges JavaScript-Snippet auf jeder Website – statischem HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js oder jedem anderen Framework – einbetten, um verschachtelte Diskussionen hinzuzufügen, ohne Besucher zu verfolgen oder Werbung anzuzeigen.

Das Selbst-Hosting von Remark42 auf Ihrem VPS hält jeden Leserkommentar, jede Abstimmung und jedes Konto in Ihrer Infrastruktur, anstatt von einem Drittanbieter-SaaS für Werbedaten ausgewertet zu werden. Der kompakte Stack läuft in einem einzigen Container mit eingebettetem BoltDB-Speicher – keine separate Datenbank oder Cache erforderlich.