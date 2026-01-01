Cerbos mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source, sprachunabhängiger Autorisierungsdienst zum Schreiben kontextsensitiver Zugriffssteuerungsrichtlinien als Code.
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Was Sie mit Cerbos erstellen können
Cerbos ist ein selbst gehosteter Richtlinien-Entscheidungspunkt, der die Autorisierungslogik von Ihrem Anwendungscode entkoppelt. Anstatt Berechtigungsprüfungen über Dienste zu verteilen, definieren Sie Ressourcen- und Prinzipalrichtlinien als versionskontrollierte YAML-Dateien, und Cerbos beantwortet Autorisierungsfragen über eine REST- und gRPC-API in Antwortzeiten im Sub-Millisekundenbereich.
Durch das Selbst-Hosten von Cerbos auf Ihrem eigenen VPS bleiben alle Autorisierungsentscheidungen und Audit-Protokolle vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur – kein Drittanbieterdienst sieht, welche Benutzer auf welche Ressourcen zugreifen. Richtlinien existieren neben Ihrem Code, integrieren sich über generierte SDK-Clients in jede Sprache und können zur Laufzeit neu geladen werden, ohne Ihre Dienste neu starten zu müssen.
Wichtige Funktionen von Cerbos
Richtlinie als Code
Definieren Sie Zugriffsregeln in versionskontrollierten YAML-Dateien mit vollständiger Git-Historie, Code-Review und CI/CD-Validierung anstelle von Datenbanktabellen, die in Ihrer App versteckt sind.
Sprachunabhängig
Rufen Sie Cerbos über REST oder gRPC aus jeder Sprache mit offiziellen SDK-Clients für Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby und Rust auf.
Kontextbezogene Entscheidungen
Berechtigungen anhand von Attributen des Benutzers, der Ressource und der Umgebung – einschließlich JWT-Ansprüchen – prüfen, um feingranulare Regeln auszudrücken, die über statische Rollenzuweisungen hinausgehen.
Sub-Millisekunden-Latenz
Richtlinien werden in eine In-Memory-Entscheidungs-Engine kompiliert, sodass Überprüfungen weit unter einer Millisekunde erfolgen und horizontal ohne einen Datenbank-Hop skalieren.
Integriertes Audit-Protokoll
Jede Autorisierungsentscheidung kann mit vollständigem Anfrage- und Antwortkontext für Compliance-Berichte und nachträgliches Policy-Debugging aufgezeichnet werden.
Warum Sie Cerbos auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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