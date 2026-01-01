Cerbos ist ein selbst gehosteter Richtlinien-Entscheidungspunkt, der die Autorisierungslogik von Ihrem Anwendungscode entkoppelt. Anstatt Berechtigungsprüfungen über Dienste zu verteilen, definieren Sie Ressourcen- und Prinzipalrichtlinien als versionskontrollierte YAML-Dateien, und Cerbos beantwortet Autorisierungsfragen über eine REST- und gRPC-API in Antwortzeiten im Sub-Millisekundenbereich.

Durch das Selbst-Hosten von Cerbos auf Ihrem eigenen VPS bleiben alle Autorisierungsentscheidungen und Audit-Protokolle vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur – kein Drittanbieterdienst sieht, welche Benutzer auf welche Ressourcen zugreifen. Richtlinien existieren neben Ihrem Code, integrieren sich über generierte SDK-Clients in jede Sprache und können zur Laufzeit neu geladen werden, ohne Ihre Dienste neu starten zu müssen.