Linkding als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Minimalistischer, selbst gehosteter Lesezeichen-Manager mit tag-basierter Organisation und Volltextsuche.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Linkding
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Linkding erstellen kÃ¶nnen
Linkding ist ein optimierter, selbst gehosteter Lesezeichen-Manager, der auf Geschwindigkeit und Einfachheit ausgelegt ist. Er extrahiert automatisch Seitentitel und Beschreibungen, wenn Sie einen Link speichern, unterstÃ¼tzt hierarchische Verschlagwortung und bietet eine leistungsstarke Volltextsuche in Ihrer gesamten Sammlung. Die Ã¼bersichtliche BenutzeroberflÃ¤che lenkt den Fokus auf Ihre Lesezeichen statt auf das Tool selbst.
Das Selbst-Hosten von Linkding auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ihre Surfgewohnheiten und Forschungsinteressen vollstÃ¤ndig privat, ohne Werbung, ohne Tracking und ohne Zugriff Dritter. Ein einziger leichter Container mit SQLite-Speicher bedeutet minimale Ressourcennutzung und einfache Wartung.
Wichtige Funktionen von Linkding
Tag-basierte Organisation
Organisieren Sie Lesezeichen mit hierarchischen Tags und AutovervollstÃ¤ndigung, um gespeicherte Links schnell zu kategorisieren und wiederzufinden.
Volltextsuche
Durchsuchen Sie Lesezeichentitel, Beschreibungen und archivierte Seiteninhalte, um genau das zu finden, was Sie gespeichert haben.
Automatische Archivierung
Archivieren Sie vollstÃ¤ndige Seiten-Snapshots beim Speichern, damit der gespeicherte Inhalt zugÃ¤nglich bleibt, selbst wenn die ursprÃ¼nglichen URLs verschwinden.
Browser-Erweiterungen
Speichern Sie Seiten in Linkding direkt von Ihrem Browser aus mit speziellen Erweiterungen fÃ¼r Chrome und Firefox.
REST API Zugriff
Automatisieren Sie die Lesezeichenverwaltung und integrieren Sie sie mit anderen Tools Ã¼ber eine Ã¼bersichtliche REST-API.
Warum Sie Linkding auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.