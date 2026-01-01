Dograh ist eine kostenlose, quelloffene No-Code-Plattform, die es Ihnen ermÃ¶glicht, KI-gestÃ¼tzte Sprachagenten zu erstellen und bereitzustellen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu mÃ¼ssen. Die Drag-and-Drop-OberflÃ¤che bringt Sie in weniger als zehn Minuten vom Konzept zu einem einsatzbereiten Sprachagenten, mit UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Ã¼ber 30 Sprachen, Echtzeit-Analysen und intelligenter Anrufweiterleitung, die von Anfang an integriert sind.

Das Selbst-Hosting von Dograh auf Ihrem VPS hÃ¤lt alle Konversationsdaten, Aufzeichnungen und Kundeninteraktionen auf Ihrer eigenen Infrastruktur, was fÃ¼r die DSGVO-KonformitÃ¤t und Branchen mit strengen Anforderungen an die Datenresidenz entscheidend ist. Die enthaltenen PostgreSQL-, Redis- und MinIO-Komponenten liefern die Speicher- und Caching-Leistung, die latenzarme Sprachinteraktionen erfordern.