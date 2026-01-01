Cloudreve ist eine quelloffene, selbst gehostete Cloud-Speicherplattform mit über 27.000 GitHub-Sternen, entwickelt, um Einzelpersonen und Teams einen privaten Cloud-Speicher zu bieten, den sie vollständig kontrollieren. Sie bietet ein ausgefeiltes Erlebnis im Google Drive-Stil — Drag-and-Drop-Uploads, teilbare Links, Online-Medienvorschau und WebDAV-Desktop-Integration — während jede Datei auf Ihrer eigenen Infrastruktur gespeichert wird.

Im Gegensatz zu kommerziellen Cloud-Speicherdiensten erhebt Cloudreve keine nutzerbasierten Gebühren, führt keine Dateiscans durch und hat keine Speichergrenzen, die über die Kapazität Ihres VPS-Datenträgers hinausgehen. Es unterstützt mehrere Speicher-Backends, darunter lokale Festplatte, S3-kompatible Dienste, OneDrive und Google Drive, wodurch Sie unterschiedliche Speicher unter einem einzigen Zugriffspunkt vereinen können. Diese Bereitstellung kombiniert Cloudreve mit PostgreSQL und Redis für eine zuverlässige Metadatenspeicherung und schnelles Dateibrowsing.