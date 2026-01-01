Overseerr mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Tool zur Verwaltung von Medienanfragen und zur Entdeckung für Plex mit TMDb-gestütztem Browsing, Genehmigungsworkflows und automatischer Sonarr- und Radarr-Integration.
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Was Sie mit Overseerr erstellen können
Overseerr ist das führende Open-Source-Tool zur Verwaltung von Medienanfragen für Plex-Serverbetreiber. Benutzer durchsuchen eine beeindruckende, von TMDb betriebene Oberfläche, um Filme oder TV-Serien zu entdecken und anzufragen; Administratoren überprüfen und genehmigen diese Anfragen, die dann automatisch über Sonarr und Radarr erfüllt werden. Die Plex-Authentifizierung ermöglicht ein nahtloses Single Sign-On, und der Bibliotheks-Scanner verhindert doppelte Downloads, indem er abgleicht, was bereits verfügbar ist.
Das Selbst-Hosting von Overseerr auf Ihrem VPS bietet Ihrer Plex-Community ein elegantes, stets zugängliches Portal, ohne Backend-Automatisierungstools offenzulegen. Dedizierte Ressourcen gewährleisten eine schnelle Medienentdeckung mit hochauflösenden Artworks, während persistenter Speicher die Anfragenhistorie, Benutzerkonten und Integrationseinstellungen über Neustarts und Updates hinweg schützt.
Wichtige Funktionen von Overseerr
Plex Einmalanmeldung
Benutzer authentifizieren sich mit ihren Plex-Konten und Berechtigungen werden automatisch synchronisiert, sodass keine separate Benutzerverwaltungsebene gepflegt werden muss.
Sonarr- und Radarr-Integration
Genehmigte Anfragen werden direkt an Sonarr oder Radarr für den automatischen Download und die Bereitstellung in der Bibliothek weitergeleitet, wodurch der Kreislauf ohne manuelles Eingreifen geschlossen wird.
TMDb Entdeckungs-Interface
Ein visuell ansprechendes Surferlebnis, das von The Movie Database unterstützt wird, ermöglicht es Benutzern, angesagte, beliebte und empfohlene Inhalte zu erkunden, bevor sie Anfragen stellen.
Anfrage-Genehmigungsworkflow
Administratoren überprüfen ausstehende Anfragen über ein intuitives Dashboard mit der Möglichkeit, diese zu genehmigen, abzulehnen oder benutzerbezogene Quoten zur Verwaltung der Speicherkapazität festzulegen.
Mehrkanal-Benachrichtigungen
Hält Benutzer über den Anfragestatus via Discord, Telegram, Slack, E-Mail, Webhooks, Pushover und mehr auf dem Laufenden, wobei jeder Kanal unabhängig konfigurierbar ist.
Warum Sie Overseerr auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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