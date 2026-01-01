OpenVPN Access Server ist die kommerzielle VPN-LÃ¶sung, die auf dem kampferprobten Open-Source-OpenVPN-Protokoll aufbaut. Sie bietet eine leistungsstarke webbasierte VerwaltungsoberflÃ¤che, automatisierte Client-Konfiguration und Multi-Faktor-Authentifizierung, um die Bereitstellung eines sicheren VPN fÃ¼r jede Organisation zugÃ¤nglich zu machen. Zwei kostenlose gleichzeitige Verbindungen sind standardmÃ¤ÃŸig enthalten, Lizenzen fÃ¼r grÃ¶ÃŸere Teams sind verfÃ¼gbar.

Das Selbst-Hosting des Access Servers auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen eine dedizierte statische IP-Adresse, volle Kontrolle Ã¼ber VerschlÃ¼sselungsschlÃ¼ssel und Zugriffsrichtlinien sowie keine gemeinsame Infrastruktur mit anderen Organisationen. Im Gegensatz zu gehosteten VPN-Diensten lÃ¤uft Ihr Datenverkehr niemals Ã¼ber einen Drittanbieter â€“ was es zur richtigen Wahl fÃ¼r Unternehmen mit strengen Sicherheits- oder Compliance-Anforderungen macht.