Node-RED ist ein flussbasiertes visuelles Programmierwerkzeug, das auf Node.js basiert und es Ihnen ermöglicht, Hardware, APIs und Online-Dienste mithilfe eines browserbasierten Drag-and-Drop-Editors miteinander zu verbinden. Ursprünglich von IBM entwickelt und jetzt von der OpenJS Foundation gepflegt, vereinfacht es die Erstellung von Automatisierungsworkflows ohne komplexen Code schreiben zu müssen – verbinden Sie Knoten auf einer Arbeitsfläche und stellen Sie sie in Sekundenschnelle bereit.

Das Selbst-Hosting von Node-RED auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Flows und die sensiblen Daten, die sie verarbeiten, ohne Nutzungsbeschränkungen, Drosselung der Rate und ohne Abhängigkeit von einer Cloud-Plattform. Egal, ob Sie IoT-Sensoren automatisieren, Geschäftsdienste integrieren oder API-Pipelines orchestrieren, Node-RED bietet eine flexible, erweiterbare Laufzeitumgebung, die überall dort läuft, wo Sie sie benötigen.