Gatus ist ein entwicklerorientiertes Uptime-Monitoring-Tool und eine Statusseite, das den Zustand von HTTP-APIs, TCP-Diensten, DNS-Einträgen, ICMP-Zielen, SSH-Hosts, gRPC-Endpunkten und SSL-Zertifikaten anhand einer deklarativen YAML-Konfiguration überwacht. Es bewertet Bedingungen – Statuscodes, Antwortzeiten, Body-Inhalte und den Ablauf von Zertifikaten – und stellt ein Echtzeit-Dashboard mit historischen Uptime-Prozentsätzen für jeden Endpunkt dar.

Das Hosten von Gatus auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Überwachungsinfrastruktur unabhängig von den Diensten, die es überwacht, eliminiert SaaS-Gebühren pro Überprüfung und ermöglicht es Ihnen, Warnungen über über 40 Integrationen – darunter Slack, Discord, PagerDuty und Telegram – zu leiten, ohne dass Ihre Überwachungsdaten Ihre Umgebung verlassen.