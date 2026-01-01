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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Seafile erstellen kÃ¶nnen

Seafile ist eine leistungsstarke Open-Source-Plattform fÃ¼r Dateisynchronisierung und -freigabe, die von Millionen Menschen weltweit genutzt wird. Ihre einzigartige Block-Level-Synchronisierungstechnologie ermÃ¶glicht schnelle, bandbreiteneffiziente DateiÃ¼bertragungen Ã¼ber verschiedene GerÃ¤te hinweg, was sie ideal fÃ¼r Teams macht, die groÃŸe Dateibibliotheken verwalten. Im Gegensatz zu generischem Cloud-Speicher wurde Seafile von Grund auf fÃ¼r die zuverlÃ¤ssige Synchronisierung massiver Dateisammlungen entwickelt.

Mit clientseitiger VerschlÃ¼sselung, Dateiversionierung, detaillierten Ordnerberechtigungen und nativen Synchronisierungs-Clients fÃ¼r jede Plattform bietet Seafile ein Dateimanagement auf Unternehmensniveau ohne AbonnementgebÃ¼hren oder nutzerbasierte Preise. Das Self-Hosting sorgt dafÃ¼r, dass alle Ihre Daten auf Ihrem eigenen Server bleiben. Diese Vorlage enthÃ¤lt MariaDB fÃ¼r die Metadatenspeicherung, Memcached fÃ¼r die Performance-Zwischenspeicherung und Traefik HTTPS-Routing fÃ¼r sicheren Zugriff.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Seafile

Block-Level-Synchronisierung

Die Delta-Synchronisierung Ã¼bertrÃ¤gt nur geÃ¤nderte DateiblÃ¶cke und ermÃ¶glicht so eine schnelle und bandbreiteneffiziente Synchronisierung Ã¼ber alle verbundenen GerÃ¤te hinweg.

Ende-zu-Ende-VerschlÃ¼sselung

Clientseitig verschlÃ¼sselte Bibliotheken stellen sicher, dass Dateien verschlÃ¼sselt werden, bevor sie Ihr GerÃ¤t verlassen, wodurch sensible Daten im Ruhezustand und wÃ¤hrend der Ãœbertragung geschÃ¼tzt werden.

Dateiversionierung

Die automatische Versionsverwaltung mit konfigurierbarer Aufbewahrungsdauer ermÃ¶glicht es Ihnen, frÃ¼here Dateiversionen wiederherzustellen und Ã„nderungen im Zeitverlauf zu verfolgen.

Sichere Freigabelinks

Teilen Sie Dateien und Ordner Ã¼ber Links mit PasswÃ¶rtern, Ablaufdaten und Download-Limits fÃ¼r eine kontrollierte externe Zusammenarbeit.

Cross-Plattform-Clients

Native Synchronisations-Clients fÃ¼r Windows, macOS, Linux, iOS und Android halten Ihre Dateien auf jedem GerÃ¤t zugÃ¤nglich.

Warum Sie Seafile auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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