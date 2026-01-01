Seafile mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Plattform fÃ¼r Dateisynchronisierung und -freigabe als Dropbox-Alternative.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Seafile erstellen kÃ¶nnen
Seafile ist eine leistungsstarke Open-Source-Plattform fÃ¼r Dateisynchronisierung und -freigabe, die von Millionen Menschen weltweit genutzt wird. Ihre einzigartige Block-Level-Synchronisierungstechnologie ermÃ¶glicht schnelle, bandbreiteneffiziente DateiÃ¼bertragungen Ã¼ber verschiedene GerÃ¤te hinweg, was sie ideal fÃ¼r Teams macht, die groÃŸe Dateibibliotheken verwalten. Im Gegensatz zu generischem Cloud-Speicher wurde Seafile von Grund auf fÃ¼r die zuverlÃ¤ssige Synchronisierung massiver Dateisammlungen entwickelt.
Mit clientseitiger VerschlÃ¼sselung, Dateiversionierung, detaillierten Ordnerberechtigungen und nativen Synchronisierungs-Clients fÃ¼r jede Plattform bietet Seafile ein Dateimanagement auf Unternehmensniveau ohne AbonnementgebÃ¼hren oder nutzerbasierte Preise. Das Self-Hosting sorgt dafÃ¼r, dass alle Ihre Daten auf Ihrem eigenen Server bleiben. Diese Vorlage enthÃ¤lt MariaDB fÃ¼r die Metadatenspeicherung, Memcached fÃ¼r die Performance-Zwischenspeicherung und Traefik HTTPS-Routing fÃ¼r sicheren Zugriff.
Wichtige Funktionen von Seafile
Block-Level-Synchronisierung
Die Delta-Synchronisierung Ã¼bertrÃ¤gt nur geÃ¤nderte DateiblÃ¶cke und ermÃ¶glicht so eine schnelle und bandbreiteneffiziente Synchronisierung Ã¼ber alle verbundenen GerÃ¤te hinweg.
Ende-zu-Ende-VerschlÃ¼sselung
Clientseitig verschlÃ¼sselte Bibliotheken stellen sicher, dass Dateien verschlÃ¼sselt werden, bevor sie Ihr GerÃ¤t verlassen, wodurch sensible Daten im Ruhezustand und wÃ¤hrend der Ãœbertragung geschÃ¼tzt werden.
Dateiversionierung
Die automatische Versionsverwaltung mit konfigurierbarer Aufbewahrungsdauer ermÃ¶glicht es Ihnen, frÃ¼here Dateiversionen wiederherzustellen und Ã„nderungen im Zeitverlauf zu verfolgen.
Sichere Freigabelinks
Teilen Sie Dateien und Ordner Ã¼ber Links mit PasswÃ¶rtern, Ablaufdaten und Download-Limits fÃ¼r eine kontrollierte externe Zusammenarbeit.
Cross-Plattform-Clients
Native Synchronisations-Clients fÃ¼r Windows, macOS, Linux, iOS und Android halten Ihre Dateien auf jedem GerÃ¤t zugÃ¤nglich.
Warum Sie Seafile auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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