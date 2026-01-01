Seafile ist eine leistungsstarke Open-Source-Plattform fÃ¼r Dateisynchronisierung und -freigabe, die von Millionen Menschen weltweit genutzt wird. Ihre einzigartige Block-Level-Synchronisierungstechnologie ermÃ¶glicht schnelle, bandbreiteneffiziente DateiÃ¼bertragungen Ã¼ber verschiedene GerÃ¤te hinweg, was sie ideal fÃ¼r Teams macht, die groÃŸe Dateibibliotheken verwalten. Im Gegensatz zu generischem Cloud-Speicher wurde Seafile von Grund auf fÃ¼r die zuverlÃ¤ssige Synchronisierung massiver Dateisammlungen entwickelt.

Mit clientseitiger VerschlÃ¼sselung, Dateiversionierung, detaillierten Ordnerberechtigungen und nativen Synchronisierungs-Clients fÃ¼r jede Plattform bietet Seafile ein Dateimanagement auf Unternehmensniveau ohne AbonnementgebÃ¼hren oder nutzerbasierte Preise. Das Self-Hosting sorgt dafÃ¼r, dass alle Ihre Daten auf Ihrem eigenen Server bleiben. Diese Vorlage enthÃ¤lt MariaDB fÃ¼r die Metadatenspeicherung, Memcached fÃ¼r die Performance-Zwischenspeicherung und Traefik HTTPS-Routing fÃ¼r sicheren Zugriff.