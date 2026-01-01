Grav in einem Klick installieren.
Schnelles, modernes Flat-File-CMS, das keine Datenbank benÃ¶tigt â€“ nur Markdown-Dateien, Twig-Templates und ein Plugin-Ã–kosystem.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Grav erstellen kÃ¶nnen
Grav ist ein modernes Flat-File-CMS, das alle Inhalte als Markdown-Dateien im Dateisystem speichert, wodurch die Datenbank vollstÃ¤ndig eliminiert wird. Basierend auf PHP mit Twig-Templating, bietet es schnelle Seitenladezeiten durch dateibasiertes Caching, ein integriertes Admin-Panel fÃ¼r nicht-technische Redakteure und Ã¼ber 300 Plugins fÃ¼r Formulare, SEO, Suche und mehrsprachige Inhalte.
Grav auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Backups so einfach sind wie das Kopieren eines Ordners, die Versionskontrolle nativ von Git Ã¼bernommen wird und es keine Datenbankverbindungslimits, Probleme bei der Abfrageoptimierung oder separate Backup-Jobs gibt â€“ nur Dateien und Ihre Anwendung, die auf Hardware lÃ¤uft, die Sie kontrollieren.
Wichtige Funktionen von Grav
Keine Datenbank erforderlich
Alle Inhalte liegen als Markdown-Dateien vor, wodurch keine Datenbankeinrichtung, Verbindungspooling oder Abfrageoptimierung fÃ¼r typische Website-Workloads erforderlich ist.
Integriertes Admin-Panel
Verwalten Sie Seiten, Themes, Plugins und Benutzerkonten Ã¼ber eine ausgefeilte WeboberflÃ¤che, ohne die Befehlszeile zu berÃ¼hren oder Dateien direkt zu bearbeiten.
Reichhaltiges Plugin-Ã–kosystem
Ãœber 300 Plugins decken Formulare, mehrsprachige UnterstÃ¼tzung, Suche, SEO, Bildoptimierung und mehr ab â€“ installieren Sie sie mit einem Klick Ã¼ber das Admin-Panel.
Git-freundlicher Inhalt
Die dateibasierte Architektur macht die gesamte Website â€“ Inhalt, Konfiguration und Code â€“ in Git nachverfolgbar fÃ¼r automatisierte Bereitstellungen und die Ã„nderungshistorie.
Twig-Templating
Erstellen Sie vollstÃ¤ndig individuelle Themes mithilfe der Twig-Template-Engine mit Zugriff auf die leistungsstarke Content-API, das Taxonomie-System und die Medien-Pipeline.
Warum Sie Grav auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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