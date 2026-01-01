Restreamer per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Live-Streaming-Server, der Videos von jeder Quelle aufnimmt und gleichzeitig an YouTube, Twitch und benutzerdefinierte RTMP-Endpunkte sendet.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Restreamer erstellen können
Restreamer ist ein Open-Source-Live-Streaming-Server, der von datarhei entwickelt wurde und Streaming-Funktionen auf Unternehmensniveau über eine zugängliche Weboberfläche bietet. Er nimmt Videos von Webcams, IP-Kameras und Live-Feeds auf, konvertiert zwischen RTMP-, HLS-, SRT- und WebRTC-Protokollen und verteilt gleichzeitig von einer einzigen Quelle an mehrere Plattformen – YouTube, Twitch, Facebook Live oder jedes benutzerdefinierte RTMP-Ziel.
Das Selbst-Hosting von Restreamer eliminiert die monatlichen Gebühren kommerzieller Multi-Streaming-Dienste und hält Video-Feeds vollständig von Drittanbieter-Plattformen fern, was für vertrauliche Übertragungen wie interne Schulungen, private Veranstaltungen oder Vorab-Ankündigungen wichtig ist. Dedizierte VPS-Bandbreite gewährleistet stabile Bitraten und eine konsistente Stream-Qualität, die Shared-Hosting-Umgebungen nicht garantieren können.
Wichtige Funktionen von Restreamer
Multiplattform-Streaming
Senden Sie eine einzige Videoquelle gleichzeitig an YouTube, Twitch, Facebook Live und benutzerdefinierte RTMP-Endpunkte, ohne mehrere Encoder-Instanzen auszuführen.
Protokollkonvertierung
Akzeptieren Sie RTMP, SRT oder andere Ingest-Formate und geben Sie HLS, WebRTC oder RTMP aus, damit jedes Zuschauergerät oder jede Plattform Ihren Stream empfangen kann.
Automatische Wiederverbindung
Bewältigt Netzwerkabbrüche und Quellunterbrechungen ohne manuelles Eingreifen und sorgt dafür, dass Übertragungen auch bei vorübergehenden Ausfällen weiterlaufen.
Webbasiertes Management
Konfigurieren Sie Quellen, Ziele und Kodierungseinstellungen über eine Browser-Oberfläche, ohne Kenntnisse der Kommandozeile oder komplexe Einrichtung von Streaming-Software.
Stream-Aufzeichnung
Archivieren Sie Live-Übertragungen direkt in den persistenten Speicher für die Wiedergabe nach der Veranstaltung, zur Einhaltung von Vorschriften oder zur Wiederverwendung von Inhalten ohne zusätzliche Dienste.
Warum Sie Restreamer auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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