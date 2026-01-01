PocketBase vereint eine Echtzeit-SQLite-Datenbank, Benutzerauthentifizierung (E-Mail/Passwort und OAuth2), Dateispeicher und ein Admin-Dashboard in einem einzigen Go-Binary. Es generiert automatisch REST- und WebSocket-APIs für jede von Ihnen erstellte Sammlung, sodass Sie in wenigen Minuten von Null zu einem funktionierenden Backend gelangen können, ohne separate Dienste starten zu müssen.

Das Selbst-Hosting von PocketBase auf Ihrem eigenen VPS hält alle Benutzerdaten und Anwendungsaufzeichnungen unter Ihrer Kontrolle, eliminiert Cloud-BaaS-Gebühren pro Anfrage und bietet Ihnen einen persistenten, stets einsatzbereiten Server mit vorhersehbaren Kosten, während Ihre App skaliert.