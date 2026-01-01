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NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Prefect erstellen können

Prefect ermöglicht es Ihnen, jede Python-Funktion mit nur einem Dekorator in einen geplanten, beobachtbaren und automatisch wiederholten Workflow zu verwandeln. Im Gegensatz zu YAML-lastigen Orchestrierungstools behält Prefect Workflows als regulären Python-Code bei – testbar, versionskontrolliert und wie jedes andere Modul bereitstellbar. Die enthaltene Benutzeroberfläche zeigt den Ausführungsstatus in Echtzeit, Protokolle und die Historie auf Aufgabenebene für jeden Lauf an.

Das Selbst-Hosting von Prefect auf Ihrem VPS eliminiert Cloud-Ausführungsgebühren, ermöglicht Ihnen unbegrenzte Workflow-Läufe zu festen Infrastrukturkosten und hält sensible Pipeline-Daten – Anmeldeinformationen, Abfrageergebnisse, Protokolle – vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne Anbieterbindung.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Prefect

Python-native Workflows

Dekorieren Sie jede Python-Funktion mit @flow oder @task, um Planung, Wiederholungsversuche, Caching und Beobachtbarkeit zu erhalten — keine proprietäre DSL zu lernen.

Automatische Wiederholungen

Konfigurieren Sie exponentielles Backoff und benutzerdefinierte Wiederholungslogik pro Aufgabe, damit vorübergehende Fehler in APIs, Datenbanken oder Netzwerkaufrufen ohne manuelles Eingreifen behoben werden.

Echtzeit-Überwachung

Die integrierte Benutzeroberfläche zeigt den Live-Aufgabenstatus, Ausführungsprotokolle und den Ausführungsverlauf an, damit Sie immer wissen, was gerade läuft, was fehlgeschlagen ist und warum.

Flexible Terminplanung

Cron-Ausdrücke, Intervall-Trigger und ereignisgesteuerte Bereitstellungen ermöglichen es Ihnen, Pipelines nach jedem Zeitplan oder als Reaktion auf externe Ereignisse auszuführen.

Arbeitspools & Worker

Verteilen Sie die Flow-Ausführung auf mehrere Worker-Prozesse oder Maschinen und skalieren Sie die Rechenkapazität unabhängig vom Orchestrierungsserver.

Warum Sie Prefect auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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