Buildbot ist ein Python-basiertes Continuous-Integration- und Delivery-Framework, das das Erstellen, Testen und Bereitstellen von Software automatisiert. Im Gegensatz zu voreingestellten gehosteten CI-Diensten ist Buildbot vollständig in Python-Code konfigurierbar – jeder Trigger, Scheduler, Builder und Reporter wird programmatisch definiert, was Teams präzise Kontrolle über ihre Build-Pipelines gibt, ohne die Einschränkungen deklarativer YAML-Schemas.

Das Selbst-Hosten von Buildbot auf einem VPS hält Ihre Build-Infrastruktur auf Servern, die Sie kontrollieren, ohne minutengenaue Abrechnung, ohne Repository-Limits und ohne Abhängigkeit von der Verfügbarkeit externer CI-Anbieter. Die Master-Worker-Architektur skaliert von einem einzelnen Worker auf einem kleinen VPS bis zu Dutzenden von Workern auf dedizierten Maschinen, alle koordiniert von einem zentralen Web-Dashboard.