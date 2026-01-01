Homer ist ein leichtgewichtiges Open-Source-Dashboard, das Ihre Sammlung selbst gehosteter Dienste in eine übersichtliche, organisierte Startseite verwandelt. Komplett über eine einzige YAML-Datei konfiguriert, benötigt es keine Datenbank und kein Backend – nur eine Handvoll Zeilen, um ein elegantes Portal für jede Anwendung auf Ihrem Server zu erstellen. Änderungen an der Konfigurationsdatei werden sofort nach dem Neuladen der Seite wirksam, sodass die Pflege Ihres Dashboards mühelos ist.

Homer auf Ihrem eigenen VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihr Dashboard privat bleibt, sofort aus statischen Dateien geladen wird und ohne Einschränkungen angepasst werden kann. Mit PWA-Unterstützung lässt es sich auf mobilen Geräten wie eine native App installieren, was Ihnen und Ihrem Team von überall aus schnellen Zugriff auf alle Ihre Dienste ermöglicht.