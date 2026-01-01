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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Resilio Sync erstellen können

Resilio Sync ist ein Peer-to-Peer-Dateisynchronisierungsdienst, der auf dem BitTorrent-Protokoll basiert und ursprünglich als BitTorrent Sync veröffentlicht wurde. Er verschiebt Dateien direkt zwischen Ihren Geräten über einen verschlüsselten P2P-Kanal, ohne etwas zu einem Cloud-Anbieter hochzuladen – Ihr VPS, Desktops, Laptops und Telefone teilen sich einen Ordner, indem sie kryptografische Freigabeschlüssel austauschen, und halten diesen Ordner dann synchron, wenn sich Dateien ändern.

Das Selbst-Hosting von Resilio Sync auf einem VPS bietet Ihnen einen ständig verfügbaren Synchronisierungspartner, der die kanonische Kopie Ihrer freigegebenen Ordner enthält und eingehende Änderungen von jedem anderen Gerät in der Freigabe zu jeder Tageszeit akzeptiert – ohne die Bandbreitenbeschränkungen, Dateigrößenbeschränkungen oder wiederkehrenden Gebühren kommerzieller Cloud-Synchronisierung.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Resilio Sync

Direkte Peer-to-Peer-Synchronisierung

Verschlüsselte Dateiübertragung zwischen Ihren Geräten über einen P2P-Kanal — Ihre Daten befinden sich niemals auf einem Drittanbieter-Server.

Keine Dateigrößenbeschränkungen

Synchronisieren Sie beliebig große Dateien und Ordner ohne kommerzielle Cloud-Beschränkungen – es zählen nur Ihr Speicherplatz und Ihre Bandbreite.

Selektive Synchronisierung

Wählen Sie pro Ordner, welche Geräte den vollständigen Inhalt erhalten, im Vergleich zu On-Demand-Streaming, damit Telefone nicht ganze Bibliotheken spiegeln müssen.

Schlüssel und Links teilen

Nur-Lese-, Lese-Schreib- und Einmal-Link-Freigabemodi ermöglichen es Ihnen, genau zu steuern, was jeder eingeladene Peer mit einem freigegebenen Ordner tun kann.

Native Apps plattformübergreifend

Clients von Erstanbietern für Windows, macOS, Linux, iOS, Android und NAS-Systeme bedeuten, dass jedes Gerät dasselbe Protokoll nativ spricht.

Warum Sie Resilio Sync auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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