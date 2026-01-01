DocuSeal ist eine kostenlose, quelloffene E-Signatur-Plattform fÃ¼r Dokumente, die die Kernfunktionen kommerzieller Dienste wie DocuSign und PandaDoc bietet â€“ Drag-and-Drop-Feldplatzierung, mehrere Signaturtypen, automatisierte Erinnerungen und vollstÃ¤ndige Audit-Trails â€“ ohne Abonnementkosten oder GebÃ¼hren pro Dokument.

Das Selbst-Hosting von DocuSeal auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre VertrÃ¤ge, Vereinbarungen und unterzeichneten Dokumente vollstÃ¤ndig auf Ihrer eigenen Infrastruktur gespeichert werden. Sensible GeschÃ¤ftsunterlagen durchlaufen niemals eine Drittanbieterplattform, was die Einhaltung der DSGVO und anderer Datenschutzanforderungen vereinfacht und Ihnen gleichzeitig unbegrenzte Dokumentenspeicher- und VerarbeitungskapazitÃ¤t bietet.