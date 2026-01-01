FlareSolverr als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Proxy-Server, der automatisch den Cloudflare- und DDoS-GUARD-Schutz für Web-Scraping und Medienautomatisierungstools umgeht.
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Was Sie mit FlareSolverr erstellen können
FlareSolverr ist ein spezialisierter Proxy-Server, der headless Chromium verwendet, um JavaScript-Herausforderungen, CAPTCHAs und andere Anti-Bot-Schutzmechanismen, die von Cloudflare und DDoS-GUARD auferlegt werden, automatisch zu lösen. Er stellt eine einfache HTTP-API bereit, die Tools wie Jackett und Prowlarr aufrufen, um auf geschützte Websites ohne manuelles Eingreifen zuzugreifen.
Das Hosten von FlareSolverr auf Ihrem VPS gewährleistet dedizierte Ressourcen für Headless-Browser-Operationen, 24/7 Verfügbarkeit für Ihren Medienautomatisierungs-Stack und bessere Erfolgsraten bei Cloudflare-Herausforderungen im Vergleich zu privaten IPs, die eher markiert oder gedrosselt werden.
Wichtige Funktionen von FlareSolverr
Cloudflare Umgehung
Löst automatisch Cloudflare JS-Herausforderungen und Browser-Integritätsprüfungen, damit nachgeschaltete Tools ohne manuelle Bearbeitung auf geschützte Websites zugreifen können.
Einfache HTTP API
Stellt einen unkomplizierten REST-Endpunkt bereit, den jede Anwendung aufrufen kann, um Anfragen über den Challenge-Lösungs-Proxy mit minimalem Integrationsaufwand zu leiten.
Sitzungsverwaltung
Behält persistente Browsersitzungen mit Cookie-Speicherung bei, damit wiederholte Anfragen an dieselbe Website unnötiges erneutes Lösen von Herausforderungen vermeiden.
Headless Chromium
Verwendet eine echte Browser-Engine, um Herausforderungen zu lösen, die grundlegende HTTP-Clients blockieren, und erzielt höhere Erfolgsraten gegen moderne Bot-Erkennungssysteme.
arr Stack Kompatibel
Nativ unterstützt von Jackett, Prowlarr und anderen Medienautomatisierungstools als erstklassige Proxy-Option für Cloudflare-geschützte Indexer.
Warum Sie FlareSolverr auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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