Horilla ist eine vollstÃ¤ndig quelloffene Personalmanagement- und CRM-Plattform, die auf Django und PostgreSQL basiert. Sie vereint den gesamten Mitarbeiterlebenszyklus â€” Rekrutierung, Onboarding, Anwesenheit, Urlaub, Gehaltsabrechnung, Leistung, Helpdesk und Offboarding â€” zusammen mit einem integrierten CRM fÃ¼r Vertriebspipelines und Kundendaten, wodurch mehrere SaaS-Tools durch einen selbst gehosteten Stack ersetzt werden.

Das Selbst-Hosting von Horilla auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt sensible Mitarbeiterdaten, GehÃ¤lter und Kundendaten unter Ihrer direkten Kontrolle, ohne nutzerbasierte GebÃ¼hren. Sie behalten vollen Datenbankzugriff fÃ¼r benutzerdefinierte Berichte und Integrationen, sowie die Freiheit, Module zu erweitern, ohne auf Anbieter-Roadmaps warten zu mÃ¼ssen.