OMERO als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Bilddatenmanagementplattform fÃ¼r die wissenschaftliche Mikroskopie mit einem multidimensionalen Web-Viewer.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r OMERO
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OMERO erstellen kÃ¶nnen
OMERO ist die Datenmanagement-Plattform der Open Microscopy Environment, entwickelt fÃ¼r Forschungslabore, die mit multidimensionalen Bioimaging-Daten arbeiten. Es importiert Mikroskopiebilder aus Ã¼ber 150 proprietÃ¤ren Dateiformaten Ã¼ber Bio-Formats, speichert sie in einem abfragbaren Repository und stellt sie Ã¼ber einen Web-Viewer bereit, der KanÃ¤le, Zeitraffer und Z-Stapel ohne proprietÃ¤re Software verarbeitet.
Das Selbst-Hosting von OMERO auf Ihrem VPS gibt Laborgruppen die volle Kontrolle Ã¼ber Rohbilddaten, Anmerkungen und Zugriffsrechte, wÃ¤hrend es das OMERO.server-Backend, das OMERO.web-Frontend und ein PostgreSQL-Repository in einer einzigen Bereitstellung bÃ¼ndelt.
Wichtige Funktionen von OMERO
Mehrdimensionaler Viewer
Durchsuchen Sie Z-Stapel, Zeitraffersequenzen und Mehrkanalaufnahmen direkt im Browser, ohne Desktop-Mikroskopie-Software zu installieren.
Bio-Formats Import
Bilder aus Ã¼ber 150 proprietÃ¤ren Mikroskopieformaten importieren und die ursprÃ¼nglichen Metadaten Ã¼ber die gebÃ¼ndelte Bio-Formats-Bibliothek erhalten.
Gruppen und Berechtigungen
Organisieren Sie Forscher in kollaborative Gruppen mit Lese-, Lese- und Annotations- oder Lese- und Schreibrechten fÃ¼r gemeinsame DatensÃ¤tze und Projekte.
Annotationen und Tags
FÃ¼gen Sie Tags, Bewertungen, Kommentare, SchlÃ¼ssel-Wert-Paare und DateianhÃ¤nge zu Bildern hinzu, damit der experimentelle Kontext mit den Rohdaten verknÃ¼pft bleibt.
Skripting und APIs
Automatisieren Sie Analyse-Pipelines mithilfe von Python-, Java- und MATLAB-APIs oder fÃ¼hren Sie serverseitige OMERO.scripts fÃ¼r ganze DatensÃ¤tze aus.
Warum Sie OMERO auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.