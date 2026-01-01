OpenViking mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Kontextdatenbank für KI-Agenten, die ein Dateisystem-Paradigma nutzt, um Erinnerungen, Ressourcen und Fähigkeiten zu vereinheitlichen.
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Was Sie mit OpenViking erstellen können
OpenViking ist eine quelloffene Kontextdatenbank, die speziell für KI-Agenten entwickelt wurde und von Volcengine (der Cloud-Plattform von ByteDance) stammt. Anstatt KI-Kontext über Vektor-Embeddings zu verteilen, führt OpenViking ein Dateisystem-Paradigma mit dem viking://-Protokoll ein, das Agenten-Erinnerungen, -Ressourcen und -Fähigkeiten in einer einheitlichen, navigierbaren Struktur organisiert. Gestaffeltes Kontextladen (L0/L1/L2) reduziert den Token-Verbrauch, indem Inhalte bei Bedarf abgerufen werden, anstatt ganze Wissensdatenbanken im Voraus zu laden.
Das Selbst-Hosting von OpenViking auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Agenten-Erinnerungen, Geschäftswissen und API-Zugangsdaten vollständig unter Ihrer Kontrolle – entscheidend für Organisationen mit strengen Anforderungen an die Daten-Governance. Sie wählen den Embedding-Anbieter (OpenAI, Jina oder Volcengine) und behalten die Eigentümerschaft über jedes Byte, das Ihre Agenten lernen.
Wichtige Funktionen von OpenViking
Dateisystem-Kontext-Paradigma
Organisiert Agenten-Erinnerungen, Ressourcen und Fähigkeiten unter einem viking:// Protokoll, wodurch der Kontext so navigierbar wird wie ein Dateisystem anstatt eines flachen Embedding-Speichers.
Mehrstufiges Kontextladen
Das L0/L1/L2-Laden ruft Inhalte bei Bedarf ab, was den Token-Verbrauch drastisch reduziert, ohne die den Agenten zur Verfügung stehende Wissenstiefe zu beeinträchtigen.
Multi-Anbieter-Einbettungen
Unterstützt OpenAI, Jina und Volcengine Embedding-Anbieter, sodass Sie Ihre vorhandenen API-Schlüssel und Ihr bevorzugtes Modell ohne Anbieterbindung verwenden können.
Sich selbst entwickelnder Kontext
Agenten können ihren eigenen Wissensspeicher im Laufe der Zeit aktualisieren und iterieren, was kontinuierliches Lernen ohne manuelles Eingreifen ermöglicht.
Rekursiver Verzeichnisabruf
Kombiniert strukturelle Verzeichnisnavigation mit semantischer Suche, um den relevantesten Kontext für jede Agentenanfrage anzuzeigen.
Warum Sie OpenViking auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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