Element ist eine Open-Source-Nachrichten- und Kollaborationsplattform, die auf dem Matrix-Protokoll basiert. Sie bietet standardmäßig Ende-zu-Ende-verschlüsselte Nachrichten, Sprach- und Videoanrufe sowie Dateifreigabe, mit der Möglichkeit, sich mit jedem Matrix-Homeserver zu verbinden – einschließlich selbst gehosteter Synapse-Instanzen oder öffentlicher Server wie matrix.org.

Wenn Sie Element auf Ihrem VPS selbst hosten, behalten Sie die Kontrolle über Ihre Nachrichteninfrastruktur. Sie können Föderationseinstellungen konfigurieren, Sicherheitsrichtlinien durchsetzen, sich in Ihren eigenen Matrix-Homeserver integrieren und sicherstellen, dass sensible Geschäftskommunikationen niemals über Cloud-Infrastrukturen Dritter laufen.