Element mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Sicherer Matrix-basierter Messaging-Client mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Teams und Gemeinschaften, die ihre Daten besitzen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Element erstellen können
Element ist eine Open-Source-Nachrichten- und Kollaborationsplattform, die auf dem Matrix-Protokoll basiert. Sie bietet standardmäßig Ende-zu-Ende-verschlüsselte Nachrichten, Sprach- und Videoanrufe sowie Dateifreigabe, mit der Möglichkeit, sich mit jedem Matrix-Homeserver zu verbinden – einschließlich selbst gehosteter Synapse-Instanzen oder öffentlicher Server wie matrix.org.
Wenn Sie Element auf Ihrem VPS selbst hosten, behalten Sie die Kontrolle über Ihre Nachrichteninfrastruktur. Sie können Föderationseinstellungen konfigurieren, Sicherheitsrichtlinien durchsetzen, sich in Ihren eigenen Matrix-Homeserver integrieren und sicherstellen, dass sensible Geschäftskommunikationen niemals über Cloud-Infrastrukturen Dritter laufen.
Wichtige Funktionen von Element
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Alle Nachrichten werden standardmäßig mithilfe des Matrix Olm/Megolm-Protokolls verschlüsselt, wodurch sichergestellt wird, dass nur die vorgesehenen Teilnehmer die Unterhaltungen lesen können.
Offenes Matrix-Netzwerk
Verbinden Sie sich mit jedem Matrix-Homeserver und kommunizieren Sie über verschiedene Matrix-kompatible Clients hinweg, was die Föderation ohne Plattformbindung ermöglicht.
Plattformübergreifende Synchronisierung
Der synchronisierte Nachrichtenverlauf über Web, Desktop, iOS und Android stellt sicher, dass Unterhaltungen auf jedem Gerät in Echtzeit verfügbar sind.
Sprach- und Videoanrufe
Integrierte verschlüsselte Sprach- und Videoanrufe mit Bildschirmfreigabe unterstützen die Zusammenarbeit in Echtzeit, ohne die Messaging-Oberfläche verlassen zu müssen.
Brückenintegrationen
Brücken verbinden Element mit Slack, IRC, Telegram und anderen Messaging-Plattformen und konsolidieren die Kommunikation in einer einzigen Oberfläche.
Warum Sie Element auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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