Hermes WebUI als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Full-Stack-Hermes-Bereitstellung, die den Hermes KI-Agenten mit einer schnellen, selbst gehosteten Web-Chat-BenutzeroberflĂ¤che koppelt.
WĂ¤hlen Sie einen VPS-Plan fĂĽr Hermes WebUI
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Hermes WebUI erstellen kĂ¶nnen
Hermes WebUI ist eine schlanke Open-Source-Webanwendung, die den Hermes KI-Agenten â€“ einen sich selbst verbessernden, stĂ¤ndig aktiven Agenten von Nous Research â€“ mit nahezu 1:1 CLI-ParitĂ¤t in Ihren Browser bringt. Diese Vorlage bĂĽndelt die WebUI zusammen mit dem vorgelagerten Hermes Agent Gateway, sodass eine einzige Bereitstellung Ihnen sowohl die Browser-Chat-OberflĂ¤che als auch den langlebigen Agenten bietet, der sie antreibt.
Das Selbst-Hosting von Hermes WebUI auf Ihrem eigenen VPS hĂ¤lt Ihre Konversationen, den Agenten-Speicher, FĂ¤higkeiten und Anbieter-API-SchlĂĽssel auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Sie wĂ¤hlen die Modell-Anbieter, Sie behalten die Sitzungen, und Sie erreichen den Agenten sicher vom Desktop oder MobilgerĂ¤t aus, ohne Daten ĂĽber einen Drittanbieter-SaaS zu senden.
Wichtige Funktionen von Hermes WebUI
GebĂĽndelter Agent + WebUI
Liefert das Upstream Hermes Agent Gateway und die WebUI zusammen mit einem gemeinsamen Status-Volume, sodass Sitzungen, FĂ¤higkeiten und Speicher Neustarts ĂĽberleben und von beiden OberflĂ¤chen wiederverwendet werden.
Volle CLI-ParitĂ¤t
Alles, was Sie im Hermes-Terminal tun kĂ¶nnen â€“ Chat, Tools, Terminplanung, Speicher, FĂ¤higkeiten â€“ ist ĂĽber dieselbe WeboberflĂ¤che erreichbar.
Drei-Panel-Arbeitsbereich-Layout
Sitzungen und Navigation links, Chat in der Mitte und ein Live-Arbeitsbereichs-Dateibrowser rechts mit Inline-Vorschauen.
Streaming mit Tool-Karten
Server-gesendetes Token-Streaming, Inline-Tool-Aufrufkarten, Mermaid-Diagramme, Syntaxhervorhebung und ein Kontextnutzungsring, der in den Composer-Footer integriert ist.
Mobile-First PWA
Responsives mobiles Layout mit Hamburger-MenĂĽ und Touch-Steuerung â€” installieren Sie es auf Ihrem Startbildschirm und steuern Sie Hermes von Ihrem Telefon aus.
AnbieterunabhĂ¤ngige Modelle
Stecken Sie OpenAI-, Anthropic-, Google- oder OpenRouter-SchlĂĽssel zum Zeitpunkt der Bereitstellung ein und wechseln Sie zwischen Modellen ĂĽber ein dynamisches Dropdown-MenĂĽ in der BenutzeroberflĂ¤che.
Warum Sie Hermes WebUI auf Hostinger ausfĂĽhren sollten
Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen
SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.
Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen
SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kĂ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lĂ¤uft. Wann immer ich Hilfe benĂ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lĂ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persĂ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so đźš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GĂĽnstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlĂ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfĂ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestĂĽrzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groĂźartigen VPS-Konfigurationen und PreisplĂ¤nen.