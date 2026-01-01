OpenRemote ist eine 100 % quelloffene IoT-Plattform, die es Ihnen ermöglicht, Daten von jedem Gerät aufzunehmen, reale Assets zu modellieren, Verhalten mit Regeln zu automatisieren und benutzerdefinierte Front-Ends bereitzustellen – alles von einem einzigen selbst gehosteten Stack aus. Sie unterstützt Protokolle wie MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus und Zigbee sofort einsatzbereit, sowie eine Manager-API für benutzerdefinierte Integrationen.

Das Selbst-Hosting von OpenRemote auf Ihrem VPS hält Telemetrie, Automatisierungslogik und Endbenutzerdaten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne gerätebezogene Gebühren und ohne Anbieterbindung. Diese Vorlage bündelt den Manager, die Keycloak-Identität, PostgreSQL und einen HAProxy-Edge mit automatischen Let's Encrypt-Zertifikaten, sodass der Stack bereit ist, Geräte über HTTPS und MQTT/TLS zu empfangen, sobald er startet.