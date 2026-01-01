FeedCraft mit einem Klick installieren.
Selbstgehostete RSS-Middleware, die KI verwendet, um jeden Feed zu übersetzen, zusammenzufassen, zu filtern und zu bereinigen, bevor er Ihren Reader erreicht.
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Was Sie mit FeedCraft erstellen können
FeedCraft ist eine Open-Source-RSS-Middleware, die zwischen jedem Quell-Feed und Ihrem Reader sitzt und jeden Artikel durch konfigurierbare Verarbeitungsschritte, sogenannte Crafts, transformiert. Es kann den vollständigen Artikeltext aus gekürzten Feeds extrahieren, Überschriften und Texte über ein OpenAI-kompatibles LLM übersetzen, KI-Zusammenfassungen und -Einleitungen generieren, Werbebeiträge mit Regeln in natürlicher Sprache herausfiltern und sogar HTML-Seiten, JSON-APIs oder Suchergebnisse in brandneue RSS-Feeds umwandeln.
Das Selbst-Hosting von FeedCraft auf Ihrem eigenen VPS hält jeden Artikel und jeden LLM-Prompt auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, beseitigt die Ratenbegrenzungen und Ausfallzeiten, die gemeinsam genutzte öffentliche Instanzen plagen, und ermöglicht es Ihnen, die KI-Verarbeitung auf den Anbieter zu richten – OpenAI, Gemini, ein lokales Ollama-Modell oder jeden OpenAI-kompatiblen Endpunkt –, der am besten zu Ihrem Budget und Ihrer Sprachabdeckung passt.
Wichtige Funktionen von FeedCraft
KI-Übersetzung und Zusammenfassungen
Übersetzen Sie Artikelüberschriften und -texte in jede Zielsprache und fügen Sie KI-generierte Zusammenfassungen über ein OpenAI-kompatibles LLM mit benutzerdefinierten Prompts pro Craft hinzu.
Volltext-Extraktion
Ersetzen Sie gekürzte RSS-Auszüge durch vollständigen Artikelinhalt, einschließlich eines browsergerenderten Fulltext-Plus-Modus für Websites, die Text über JavaScript hydrieren.
HTML/JSON/Suche zu RSS
Integrierte visuelle Generatoren verwandeln beliebige Webseiten, JSON-API-Antworten (mit cURL-Import) und Suchmaschinenergebnisse in stabile RSS-Feeds.
Handheld- und Dock-Modi
Versehen Sie jede Feed-URL mit einem Präfix für die einmalige Verarbeitung, oder definieren Sie benannte Rezepte in der Admin-Benutzeroberfläche, um dauerhaft transformierte Feed-URLs festzulegen, die Ihr Leser abonniert.
AtomCraft und FlowCraft
Stellen Sie atomare Operationen (Proxy, Limit, Übersetzen, Zusammenfassen, Verschönern, Werbeartikel ignorieren) zu wiederverwendbaren Pipelines zusammen, die auf jeden Quell-Feed zugeschnitten sind.
Leserunabhängige Middleware
Funktioniert mit FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux oder jedem Reader, der Standard-RSS konsumiert, ohne dass ein Plugin oder eine Kontointegration erforderlich ist.
Warum Sie FeedCraft auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.