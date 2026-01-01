MeshCentral ist eine vollständige Open-Source-Plattform für Fernüberwachung und -verwaltung, die es Ihnen ermöglicht, Fern-Desktops zu übernehmen, Shells auszuführen, Dateien zu übertragen und Geräte-Telemetriedaten auf Windows-, macOS-, Linux- und FreeBSD-Maschinen von einer einzigen Webkonsole aus zu überprüfen. Leichte Agenten laufen auf jedem verwalteten Gerät und stellen eine ausgehende Verbindung zu Ihrem MeshCentral-Server her, sodass Sie sie durch Firewalls und NAT ohne VPN-Tunnel erreichen können.

Das Selbst-Hosting von MeshCentral auf Ihrem VPS bietet Ihnen einen privaten TeamViewer- oder AnyDesk-Ersatz ohne Pro-Sitz-Gebühren, Bandbreitenbeschränkungen und ohne Zugriff Dritter auf Ihre Fernsitzungen. Die Plattform ist die Kerntechnologie hinter Tactical RMM und wird von IT-Unternehmen, MSPs und Heimlaboren eingesetzt, um alles von einer Handvoll persönlicher Geräte bis hin zu Tausenden von Kunden-Endpunkten zu verwalten.