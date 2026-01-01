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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit MeshCentral erstellen können

MeshCentral ist eine vollständige Open-Source-Plattform für Fernüberwachung und -verwaltung, die es Ihnen ermöglicht, Fern-Desktops zu übernehmen, Shells auszuführen, Dateien zu übertragen und Geräte-Telemetriedaten auf Windows-, macOS-, Linux- und FreeBSD-Maschinen von einer einzigen Webkonsole aus zu überprüfen. Leichte Agenten laufen auf jedem verwalteten Gerät und stellen eine ausgehende Verbindung zu Ihrem MeshCentral-Server her, sodass Sie sie durch Firewalls und NAT ohne VPN-Tunnel erreichen können.

Das Selbst-Hosting von MeshCentral auf Ihrem VPS bietet Ihnen einen privaten TeamViewer- oder AnyDesk-Ersatz ohne Pro-Sitz-Gebühren, Bandbreitenbeschränkungen und ohne Zugriff Dritter auf Ihre Fernsitzungen. Die Plattform ist die Kerntechnologie hinter Tactical RMM und wird von IT-Unternehmen, MSPs und Heimlaboren eingesetzt, um alles von einer Handvoll persönlicher Geräte bis hin zu Tausenden von Kunden-Endpunkten zu verwalten.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von MeshCentral

Remotedesktop und Shell

Übernehmen Sie die Kontrolle über Windows-, macOS-, Linux- und FreeBSD-Rechner über eine schnelle webbasierte Remote-Desktop-, Shell- und Dateiübertragungsschnittstelle – keine Client-Installation erforderlich.

Leichter Agent

Kleine native Agents stellen von jedem Gerät aus eine ausgehende Verbindung her, sodass MeshCentral Firewalls und NAT ohne VPN-Tunnel oder offene eingehende Ports auf verwalteten Hosts funktioniert.

Gerätegruppen und Richtlinien

Organisieren Sie Endpunkte in Mesh-Gruppen mit rollenbasierten Berechtigungen, geplanten Aufgaben und Massenaktionen, damit große Flotten verwaltbar bleiben.

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Integriertes TOTP, WebAuthn und E-Mail-2FA halten die Admin-Konsole sicher, selbst wenn sie dem öffentlichen Internet ausgesetzt ist.

Sitzungsaufzeichnung und -prüfung

Optionale Aufzeichnung von Remote-Desktop-Sitzungen sowie ein detailliertes Audit-Protokoll ermöglicht die Überprüfung jeder von jedem Administrator durchgeführten Aktion.

REST- und WebSocket-APIs

Umfassende APIs ermöglichen Ihnen die Skripterstellung für die Geräteverwaltung, die Integration mit Ticketing-Tools oder den Aufbau auf MeshCentral als Grundlage für ein benutzerdefiniertes RMM.

Warum Sie MeshCentral auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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