Installieren Sie ConvertX als Ein-Klick-Installation.
Selbst gehosteter Dateikonvertierungsdienst, der über 1000 Formate für Dokumente, Bilder, Audio und Video mit vollständiger Privatsphäre unterstützt.
Wählen Sie einen VPS-Plan für ConvertX
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit ConvertX erstellen können
ConvertX ist ein selbst gehosteter Online-Dateikonverter, der über tausend verschiedene Dateiformate — Dokumente, Bilder, Audio, Video und mehr — über eine einfache Weboberfläche verarbeitet. Da die Konvertierung vollständig auf Ihrem eigenen Server stattfindet, verlassen sensible Dateien niemals Ihre Infrastruktur und es gibt keine Beschränkungen der Upload-Größe, keine Wasserzeichen und keine Konvertierungsgebühren, die von einem Drittanbieterdienst erhoben werden.
Das Selbst-Hosting von ConvertX ist besonders wertvoll für Unternehmen und Organisationen mit Datenverarbeitungsanforderungen, die das Hochladen proprietärer Dokumente auf externe Cloud-Dienste verhindern. Die automatische Dateibereinigung mit konfigurierbaren Aufbewahrungsfristen hält die Speichernutzung überschaubar, während eine optionale Benutzerauthentifizierung Ihnen die Kontrolle darüber gibt, wer den Dienst nutzen kann. Diese Bereitstellung bietet einen vollständigen Konvertierungsdienst mit persistentem Speicher, der bereit ist, jeden Format-Workflow zu verarbeiten.
Wichtige Funktionen von ConvertX
1000+ Formatunterstützung
Konvertieren Sie zwischen praktisch jeder Kombination von Dokument-, Bild-, Audio- und Videoformaten, ohne Desktop-Software installieren zu müssen.
Vollständiger Dateidatenschutz
Dateien werden vollständig auf Ihrem VPS verarbeitet – nichts wird auf externe Dienste hochgeladen oder von Dritten eingesehen.
Automatische Bereinigung
Konfigurierbare Aufbewahrungsfristen löschen konvertierte Dateien nach einer festgelegten Anzahl von Stunden automatisch zur Verwaltung der Speichernutzung.
Benutzerauthentifizierung
Zugriff mit kontobasierter Authentifizierung einschränken oder Konversationen für nicht authentifizierte Benutzer bei internen Teambereitstellungen öffnen.
Keine Größenbeschränkungen
Konvertieren Sie große Mediendateien und Stapel ohne die von Online-Konvertierungsdiensten auferlegten Upload-Beschränkungen.
Warum Sie ConvertX auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.