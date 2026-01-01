ConvertX ist ein selbst gehosteter Online-Dateikonverter, der über tausend verschiedene Dateiformate — Dokumente, Bilder, Audio, Video und mehr — über eine einfache Weboberfläche verarbeitet. Da die Konvertierung vollständig auf Ihrem eigenen Server stattfindet, verlassen sensible Dateien niemals Ihre Infrastruktur und es gibt keine Beschränkungen der Upload-Größe, keine Wasserzeichen und keine Konvertierungsgebühren, die von einem Drittanbieterdienst erhoben werden.

Das Selbst-Hosting von ConvertX ist besonders wertvoll für Unternehmen und Organisationen mit Datenverarbeitungsanforderungen, die das Hochladen proprietärer Dokumente auf externe Cloud-Dienste verhindern. Die automatische Dateibereinigung mit konfigurierbaren Aufbewahrungsfristen hält die Speichernutzung überschaubar, während eine optionale Benutzerauthentifizierung Ihnen die Kontrolle darüber gibt, wer den Dienst nutzen kann. Diese Bereitstellung bietet einen vollständigen Konvertierungsdienst mit persistentem Speicher, der bereit ist, jeden Format-Workflow zu verarbeiten.