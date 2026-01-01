Hiccup ist eine leichtgewichtige, quelloffene statische Startseite, die entwickelt wurde, um Ihre meistgenutzten Links in den Mittelpunkt zu stellen. Als React-Anwendung, die von Nginx bereitgestellt wird, benÃ¶tigt sie keine Datenbank und kein Backend â€“ nur eine JSON-Konfigurationsdatei, die Sie direkt bearbeiten oder Ã¼ber den integrierten Konfigurationseditor verwalten kÃ¶nnen. AusgewÃ¤hlte Karten, organisierte Kategorien und eine leistungsstarke Suchleiste mit mehreren Anbietern machen es trivial schnell, von einem einzigen Tab aus zu jedem Lesezeichen zu springen.

Hiccup auf Ihrem eigenen VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Lesezeichen privat bleiben, sofort aus statischen Dateien geladen werden und von jedem GerÃ¤t aus zugÃ¤nglich sind. Mit PWA-UnterstÃ¼tzung, Tastenkombinationen, Drag-and-Drop-Linkverwaltung und einem schreibgeschÃ¼tzten Modus fÃ¼r freigegebene Bildschirme eignet sich Hiccup gleichermaÃŸen gut als persÃ¶nliche Browser-Startseite oder als Haushalts-Dashboard fÃ¼r gemeinsame Dienste.