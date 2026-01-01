pgAdmin mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Administrations- und Entwicklungsplattform für PostgreSQL — das beliebteste grafische Verwaltungstool für Postgres-Datenbanken.
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Was Sie mit pgAdmin erstellen können
pgAdmin ist die beliebteste und funktionsreichste Open-Source-Administrations- und Entwicklungsplattform für PostgreSQL, die von der PostgreSQL-Community gepflegt wird. Die Web-Edition (pgAdmin 4) bietet eine ausgefeilte browserbasierte Oberfläche zur Verwaltung eines oder mehrerer Postgres-Server – Schemadesign, Abfrageentwicklung mit Autovervollständigung und Erklärungsplänen, Sicherung und Wiederherstellung, Rollen- und Berechtigungsverwaltung, Replikationsüberwachung und Volltextsuche über Datenbankobjekte hinweg.
Das Selbst-Hosten von pgAdmin auf Ihrem VPS bietet Datenbankadministratoren und Entwicklern eine zentralisierte Postgres-Verwaltungskonsole, die von überall mit einem Browser zugänglich ist, ohne eine Desktop-Anwendung installieren zu müssen. Verbinden Sie pgAdmin mit jeder erreichbaren Postgres-Instanz – lokalen Containern, Cloud-gehostetem RDS oder Cloud SQL oder entfernten Postgres-Servern – und verwalten Sie alle von einer einzigen Web-Benutzeroberfläche aus.
Wichtige Funktionen von pgAdmin
Multi-Server-Verwaltung
Verbinden Sie sich mit und verwalten Sie beliebig viele PostgreSQL-Server über eine einzige Weboberfläche, organisiert in Servergruppen mit getaggten Metadaten.
Abfragetool mit Autovervollständigung
Voll ausgestatteter SQL-Editor mit Syntaxhervorhebung, Autovervollständigung für Tabellen- und Spaltennamen, Abfrageverlauf und grafischer EXPLAIN-Plan-Visualisierung.
Schema-Designer
Durchsuchen und bearbeiten Sie Datenbanken, Schemata, Tabellen, Ansichten, Funktionen, Sequenzen und Indizes über einen Baum-Navigator mit Klick-zum-Bearbeiten-Dialogen.
ERD-Diagramme
Interaktive Entity-Relationship-Diagramme aus bestehenden Schemata generieren oder neue Schemata visuell entwerfen, bevor Änderungen an der Datenbank vorgenommen werden.
Sicherung und Wiederherstellung
Führen Sie pg_dump- und pg_restore-Operationen direkt über die UI mit Formatierungsoptionen, Komprimierungsstufen und tabellenweiser Auswahl aus.
Rollen- und Berechtigungsverwaltung
Rollen visuell erstellen, Gruppenmitgliedschaften verwalten und Berechtigungen auf Objektebene über Datenbanken und Schemata hinweg erteilen oder entziehen.
Warum Sie pgAdmin auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.