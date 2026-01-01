Moodle ist das weltweit beliebteste Open-Source-Lernmanagementsystem, dem 489 Millionen Nutzer auf Ã¼ber 152.000 Websites in 236 LÃ¤ndern vertrauen. Es bietet alles, was PÃ¤dagogen und Schulungsteams benÃ¶tigen: Kurserstellung, Quizze und Bewertungen, Peer-Reviews, Diskussionsforen, Notenverwaltung und mobilen Zugriff â€“ alles unter einer selbst gehosteten Plattform. Mit WCAG 2.1 AA BarrierefreiheitskonformitÃ¤t und Ã¼ber 2.000 Plugins passt sich Moodle jeder Lernumgebung an, von K-12-Schulen bis hin zu Unternehmensschulungsabteilungen.

Das Selbst-Hosting von Moodle auf Ihrem VPS eliminiert LizenzgebÃ¼hren pro Benutzer und gibt Ihnen die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Kursinhalte und Lernerdaten. Sie kÃ¶nnen benutzerdefinierte Plugins installieren, gebrandete Themes anwenden und sich in bestehende Authentifizierungssysteme integrieren, ohne EinschrÃ¤nkungen durch gehostete LMS-Anbieter.