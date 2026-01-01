Moodle mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Das weltweit beliebteste Open-Source-LMS, dem 489 Millionen Nutzer fÃ¼r Online-Kurse, Bewertungen und Schulungen vertrauen.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Moodle
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Moodle erstellen kÃ¶nnen
Moodle ist das weltweit beliebteste Open-Source-Lernmanagementsystem, dem 489 Millionen Nutzer auf Ã¼ber 152.000 Websites in 236 LÃ¤ndern vertrauen. Es bietet alles, was PÃ¤dagogen und Schulungsteams benÃ¶tigen: Kurserstellung, Quizze und Bewertungen, Peer-Reviews, Diskussionsforen, Notenverwaltung und mobilen Zugriff â€“ alles unter einer selbst gehosteten Plattform. Mit WCAG 2.1 AA BarrierefreiheitskonformitÃ¤t und Ã¼ber 2.000 Plugins passt sich Moodle jeder Lernumgebung an, von K-12-Schulen bis hin zu Unternehmensschulungsabteilungen.
Das Selbst-Hosting von Moodle auf Ihrem VPS eliminiert LizenzgebÃ¼hren pro Benutzer und gibt Ihnen die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Kursinhalte und Lernerdaten. Sie kÃ¶nnen benutzerdefinierte Plugins installieren, gebrandete Themes anwenden und sich in bestehende Authentifizierungssysteme integrieren, ohne EinschrÃ¤nkungen durch gehostete LMS-Anbieter.
Wichtige Funktionen von Moodle
Kurs-Builder
Drag-and-Drop-Kursorganisation mit UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Videos, SCORM-Pakete, Quizze, Aufgaben und interaktive AktivitÃ¤ten in einem einheitlichen Editor.
Bewertungstools
Quizze, Peer-Assessments, rubrikbasierte Benotung und automatisiertes Feedback geben Dozenten flexible MÃ¶glichkeiten, den Lernfortschritt zu bewerten und zu verfolgen.
Kollaborationsfunktionen
Diskussionsforen, Chatrooms, Wikis und die integrierte Videokonferenz-Integration erleichtern aktives Lernen und Gruppeninteraktion in jeder GrÃ¶ÃŸenordnung.
Analysen und Berichterstattung
Anpassbare Berichte verfolgen den Kursabschluss, Quiz-Ergebnisse und Engagement-Metriken, damit Dozenten lernschwache SchÃ¼ler frÃ¼hzeitig identifizieren kÃ¶nnen.
Plugin-Ã–kosystem
Ãœber 2.000 Plugins erweitern Moodle mit Gamification, Drittanbieter-Integrationen, benutzerdefinierten AktivitÃ¤tstypen und spezialisierten Bewertungsformaten.
Warum Sie Moodle auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.